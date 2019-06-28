«Не вмешивайся!» Как Трамп подшутил над Путиным

Президент США Дональд Трамп подшутил над президентом России Владимиром Путиным перед началом их встречи в японской Осаке. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Не вмешивайся в выборы!» — заявил Трамп, обратившись к Путину и пригрозив ему пальцем. После этого оба президента начали улыбаться.

Одновременно с этим находившиеся в помещении журналисты отказывались покинуть кабинет и громко задавали Путину и Трампу разные вопросы. Один из них касался «вмешательства» России в выборы американского президента в 2016 году.

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Репортеры как российских, так и американских газет и телеканалов вели прямую трансляцию встречи Трампа и Путина с помощью смартфонов и портативных видеокамер.

Журналисты говорили так громко, что слов президентов практически не было слышно. В ответ на гул вопросов Трамп и Путин лишь кивали, слегка улыбаясь.

Встреча российского и американского лидеров, впрочем, началась без задержки. Как сообщает ФАН, беседа продолжалась почти полтора часа.

Перед началом переговоров Путин и Трамп подчеркнули, что это может стать хорошим поводом для продолжения диалога двух стран по множеству вопросов.

«Наша дискуссия — очень интересная — будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», — заявил Дональд Трамп.

Месяцем ранее журналистка телеканала CNN возмутились тем, что Трамп не обсудил с Путиным по телефону «российское вмешательство».

«Президент [Дональд Трамп] звонит Путину, и говорит с ним час-полтора, и за это время так и не смог поднять одну-единственную проблему? <…> Он что, считает отчет Мюллера по России какой-то шуткой?» — заявила Эри Бернетт. Другая журналистка, Лора Джарретт, возмутилась тем, что Путин и Трамп «шутили на такую тему».

Трамп, в свою очередь, заявил, что он усмехнулся на замечание Путина о том, что он знал об отсутствии сговора американского президента с Кремлем.

В июне в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил о «сговоре с Трампом» в ответ на вопрос, какую самую смешную шутку он слышал за последнее время, передает НСН.

Российский президент вспомнил, как в одном из немецких изданий написали, что Дональд Трамп толкает Европу в руки Путину.

«Поскольку ранее писали, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, то утверждения о том, что Трамп толкает Европу в руки Путина выглядят смешно», — отметил президент РФ.

Обвинения Трампа в сговоре с Россией и «российском вмешательстве» в выборы президента США начали звучать в лагере Демократической партии США и противников Трампа практически сразу же после его победы на выборах. Москва эти обвинения отрицает до сих пор.

Чтобы пролить свет на этот «заговор», Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад.

В нем утверждается, что Россия вмешивалась в выборы, но доказательств сговора команды Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами Мюллер и его подчиненные не обнаружили.

Президент России Владимир Путин одобрил итог работы Мюллера. По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство», — подчеркнул Путин.

За неделю до встречи в Осаке Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся». «Я думаю, мы можем иметь с Россией хорошие отношения», — подчеркнул американский президент.

Он также возложил вину за ухудшение отношений с Москвой на расследование комиссии Мюллера о «вмешательстве» — его Трамп неоднократно называл «охотой на ведьм» и самой позорной страницей в истории Америки.