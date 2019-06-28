Крым почти признали: о чем плачет Порошенко

Возвращение России в ПАСЕ стало шагом к признанию российской юридисдикции над Крымом, а также к «снижению санкционному давления», считает экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в фейсбуке.

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Он добавил, что украинская сторона добивалась продления антироссийских санкций, «хотя это было нелегко».

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко выразил разочарование возвращением России в ПАСЕ, назвав это «наступлением реваншистских сил». Он упрекнул новые украинские власти и напомнил, что антироссийские санкции держались все пять лет, что он был во главе государства.

«Весь мир держал единство и санкции против России. Всего месяц прошел, а уже вчера ночью были отменены санкции ПАСЕ», — отметил он.

Экс-президент Украины также заявил, что новая власть допустила серьезные послабления в сдерживании России, которое было достигнуто при его правлении.

Тем не менее, недавно ЕС принял решение продлить экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

В Москве отметили, что считают санкции «неконструктивными играми» ЕС. «Это их дело. Эти санкции в принципе не являются законными», — заявил в этой связи на брифинге заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.

На недавнем заседании ПАСЕ право участия России в ассамблее было восстановлено. Российская делегация вернулась в зал заседаний, несмотря на протесты Украины. В то же время никто из официальных лиц Запада не делал никаких заявлений по поводу признания статуса Крыма. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, однако на Западе его результатов не признают. При этом в частных беседах европейские политики дают понять, что

хотя крымские санкции с России сняты не будут, ситуация может быть выведена за скобки в случае решение конфликта на востоке Украины.

Решение о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), которое поддержали Германия и Франция, показывает, что они движутся по пути диалога с Кремлем, пишет The National Interest.

Отмечается, что посланный Европой сигнал неясен. Это решение было принято после продления антироссийских санкций Евросоюза и сразу после встречи президента Украины Владимира Зеленского с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которых он просил не восстанавливать полномочия России в ПАСЕ. Во Франции и Германии не считают, что это решение означает одобрение воссоединения Крыма с Россией, но оно необходимо для восстановления каналов диалога с Москвой.

В материале отмечается, что хотя аналитики и будут говорить, что Совет Европы не слишком весомая организация, Зеленскому есть о чем беспокоиться. После этого шага станет проще восстановить другие аспекты отношений с российской стороной. Кроме того, существует угроза, что ситуация на Украине будет «заморожена» ради решения других проблем. Пока нет ясности, является ли решение о восстановлении России в ПАСЕ исключением и станет ли толчком для дальнейших изменений в подобном ключе.

Стоит отметить, что интерес к Крыму на Западе растет. Недавно газета Los Angeles Times порекомендовала своим читателям посетить Крым. Автор статьи Джефф Опдайк призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России. По его словам, он был в Крыму уже пять раз с начала 2019 года.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму. Об этом говорится на сайте главы государства. В документе сказано, что место занял Антон Кориневич. Новый постпред является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также специалистом в сфере международного, гуманитарного, уголовного и энергетического права.