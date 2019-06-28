Конец эпохи: Путин объявил о крахе либерализма

Президент России Владимир Путин раскритиковал либеральную идею и неосмотрительную политику Запада. Об этом российский лидер заявил в интервью британской газете The Financial Times, передает ФАН.

«Есть <...> современная либеральная идея. Она, по-моему, просто себя изжила окончательно. Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны», — заявил российский президент.

По словам Путина, неосмотрительные попытки либералов «навязать миру свою волю привели к весьма трагическим результатам. Он добавил, что либерализм в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель не смог справиться с миграционным кризисом в Германии.

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«Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй — и ничего, ведь права мигрантов надо защищать», – иронически отметил президент РФ.

Путин добавил, что за преступлением должно следовать наказание вне зависимости от политической конъюнктуры. Такая же проблема — миграционный кризис, вызванный «диктатом либералов» — актуальна и для США, отметил российский президент.

«Они [американские либералы] сидят в своих уютных офисах, а люди в Техасе и Флориде каждый день страдают. Кто-нибудь думает о них?» — добавил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что власти должны помнить об интересах «основной части населения». Представители же либерализма «не могут диктовать никому и ничего».

«Рядовые граждане США, они, конечно, смотрят, говорят: вот молодец мужик [американский президент Дональд Трамп], хоть что-то делает, хоть что-то предлагает, ищет решение», – отметил Путин роль своего американского коллеги.

Владимир Путин также коснулся ситуации с мигрантами в Российской Федерации. Он признал, что у России «немало проблем в этой сфере».

«У нас открытые границы с республиками бывшего Советского Союза, но они хотя бы все по-русски говорят», — убежден российский президент. Путин добавил, что мигрантов учат русскому языку и точечно ужесточают законодательство, чтобы приезжие уважали законы принимающей страны, а также «обычаи и культуру».

Тем не менее, конец доминирования либеральной идеи отнюдь не подразумевает ее уничтожения, заявил Владимир Путин. По его словам, относиться к либерализму нужно с уважением.

«Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать нужно в чем-то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование», – резюмировал российский лидер.

В ответ на слова Владимира Путина председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что категорически не согласен с такой точкой зрения. Об этом говорится в обращении Туска на сайте Евросовета.

По его словам, изжила себя не либеральная идея, а «авторитаризм, культ личности и олигархия», даже несмотря на их кажущуюся порой эффективность.

«Тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, устарело верховенство права и устарели права человека», — подчеркнул Туск.

По его словам, прочитать полностью интервью Путина он смог благодаря смене часовых поясов — накануне глава Евросовета прилетел в Японию на саммит «Большой двадцатки» (G20).

Туск подчеркнул, что международная арена не может превратиться буквально в арену, где «сильный будет диктовать свои условия слабому», а эгоизм будет довлеть над солидарностью, «и где националистические эмоции будут превалировать над здравым смыслом». Более того, он выразил мнение, что мировое сообщество должно стремиться к установлению «справедливого мирового порядка».

Глава Евросовета добавил, что перед тем, как приехать в Осаку на саммит G20, он посетил Хиросиму и Нагасаки, где встретился с людьми, выжившими в ядерных бомбардировках 1945 года. По его словам, они «чересчур хорошо понимают важность международного сотрудничества, а также — к чему может привести глобальный конфликт».

В конце августа австрийская газета Der Standard сообщала, что президент России Владимир Путин «бешено популярен среди политиков самых разных взглядов» в странах Запада.

В публикации отмечается, что больше всего Путин популярен среди правых политических сил — Австрийской партии свободы, немецкой «Альтернативы для Германии», французского «Национального объединения» Марин Ле Пен (ранее — «Национальный фронт»). Кроме того, к Путину хорошо относятся некоторые республиканцы в США.

Издание выделяет три причины популярности российского лидера. Первая — поддержка Путиным консервативных ценностей, особенно — традиционных представлений о семье и мужественности. Путин «выступает за порядок в погружающемся во все больший хаос мире», говорится в статье.

Кроме того, Путин выражает протест против «гегемонии западных стран» в социальной, военной и экономической сферах. Австрийская газета отмечает, что российский президент не поддерживает господство американского доллара на мировом рынке, выступает против либерализма, а также борется с пропагандой феминизма и гомосексуальности.

Наконец, говорится в статье, у «скромника» Путина отличное чувство юмора, и поэтому на Западе люди его любят.

Как сообщает НСН, прямо сейчас президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждают двусторонние отношения и международную повестку на саммите G20 в японской Осаке.

Путин и Трамп сели за стол переговоров, чтобы обсудить ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему якобы «вмешательства» России в выборы в 2016 году.