«Думал об этом»: что Путин сказал своем преемнике

Преемника Владимира Путина на посту президента России определит российский народ на всеобщих демократических выборах посредством тайного голосования – заявил сам глава государства в интервью британскому изданию Financial Times.

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«Я могу без преувеличения сказать вам, что я всегда думал об этом, начиная с 2000 года. Ситуация меняется, и определенные требования к людям тоже меняются. В конце концов, решение должен принять народ России», — пояснил глава государства.

В материале FT отмечается, что Путин не проявил никаких признаков разработки четкой стратегии преемственности, при этом Конституция требует, чтобы он ушел с поста президента в 2024 году.

«Это [выборы главы государства] отличается от того, как это происходит в Великобритании. Мы демократическая страна. Выбор всегда делают россияне», — подчеркнул Путин.

В марте нынешнего года американское информационное агентство Bloomberg писало, что решение Нурсултана Назарбаева уйти в 78 лет с поста президента Казахстана, но при этом сохранить ключевые полномочия в качестве главы Совета безопасности страны и «лидера нации на всю жизнь», в Кремле якобы рассматривают как образец дальнейшей судьбы для Владимира Путина.

Внутри правящей элиты есть люди, которые настаивают на том, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше,

сообщили три источника американского СМИ. Один из рассматриваемых для такого сценария вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, таким образом Путин станет главой и сможет обойти конституционные ограничения своего срока.

Также активно обсуждается казахстанский вариант передачи власти, рассказал бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.

«Назарбаевский сценарий может удовлетворить политическую элиту, которая хочет видеть арбитра, способного влиять на преемника после передачи власти», — сказал эксперт.

При таком сценарии Путин может передать ключевые полномочия Совету безопасности или Госсовету, оба из которых он возглавляет сейчас, а затем руководить ими после того, как он уйдет из Кремля, считают политологи.

Однако в Кремле никто не уверен, что Путину удастся последовать примеру Назарбаева, не спровоцировав междоусобную войну кремлевских лагерей, которая пока сдерживается его правлением, писало агентство.

Между тем, Путин, срок полномочий которого истекает в 2024 году, неоднократно заявлял, что не станет менять Конституцию, чтобы продлить свой срок. Тем не менее, это не помешало спикеру Госдумы Вячеславу Володину поднять вопрос о возможности конституционной реформы, пояснялось в материале агентства.

В августе прошлого года на сайте президентской библиотеки США были опубликованы все переговоры бывшего американского президента Билла Клинтона — в том числе и телефонные. В частности, пользователи могут ознакомиться с содержанием переговоров Клинтона и первого российского президента Бориса Ельцина. Их разговоры охватывают промежуток с 1993 по 1999 годы.

В конце своего второго президентского срока, в сентябре 1999 года, Ельцин позвонил Клинтону, чтобы сообщить ему о выборе своего преемника, сообщает НСН.

В разговоре Ельцин заявил, что «спустя пару дней» Клинтон сможет познакомиться с Владимиром Путиным, и рассказал вкратце о личности своего избранника.

По словам первого российского президента, у него «заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году, и в конце концов он «встретил Путина, изучил его биографию, интересы, окружение и так далее».

Ельцин отметил, что Путин — надежный человек, держащий руку на пульсе событий, старающийся контролировать происходящее вокруг. Кроме того, Ельцин обратил внимание Клинтона на то, что преемник — «тщательный, сильный и очень общительный, легко умеющий наладить хорошие отношения с людьми».

Наконец, Ельцин заявил, что Клинтон увидит в лице Путина «очень высококвалифицированного партнера», а кандидатура преемника будет поддержана россиянами на выборах 2000 года.

Напомним, что в начале августа 1999 года Ельцин сообщил об отставке правительства Сергея Степашина и утверждении на пост премьера РФ Владимира Путина. По его словам, он рассчитывал на способность нового главы правительства консолидировать общество, и в тот же день Путин был назначен временно исполняющим обязанности главы кабинета министров и первым зампредом председателя правительства России.

Кроме того, в ноябре 1999 года во время беседы тет-а-тет в Стамбуле Билл Клинтон спросил у Бориса Ельцина, кто может выиграть президентские выборы в России, назначенные на 2000 год. Российский президент без колебаний ответил: «конечно, Путин — он демократ и он знает Запад».

Ельцин сказал Клинтону, что Путин «жесткий, со внутренним стержнем, он выиграет, и вы будете делать дела вместе». Ельцин заверил, что продолжит его «линию на демократию и экономику, и у него есть энергия и мозги, чтобы преуспеть».

В июне 2018 года

Путин в ходе «прямой линии» указал, что в стране достаточно молодых людей, способных в перспективе с успехом заменить нынешнего главу государства,

передает ФАН.

«Преемника определит избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю, чтобы у нас подросло новое поколение управленцев — ответственных людей, которые будут в состоянии взять ответственность за будущее России», — сказал президент России.

Годом ранее сообщалось, что согласно результатам опроса «Левада-центра», за несуществующего кандидата в президенты России Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин, готовы проголосовать 18% россиян.

Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали. Отмечалось, что эксперимент с вопросом-ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина.