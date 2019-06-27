«Полномочия есть»: такой Зеленский Климкину не нужен

Скандал разгорается уже во внутриполитической жизни Украины: глава МИД Павел Климкин заявил, что его ведомству не нужно согласование президента страны Владимира Зеленского, чтобы направлять Москве ноту по задержанным военным морякам.

Это стало ответом на критику со стороны главы государства, указавшего на недопустимое «самоуправство» украинского дипломатического ведомства, а также отдельно возмутившегося тем, что узнает внешнеполитическую повестку своей страны из интернет-новостей.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу. Нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит никаких политических моментов и принципиально новых вопросов», — заявил дипломат.

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При этом ранее Зеленский также, по сути, обвинил Климкина в недостаточной компетентности относительно разбирательства дела с арестом моряков, поскольку такие шаги МИД могли поставить под угрозу всю ситуацию.

«Вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть, право есть, приговор есть, а моряков нет, и поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой», — резюмировал Зеленский.

Стоит отметить, что ситуация, когда президент какой-либо страны узнает о внешней политике своего государства из СМИ и впрямь необычна. Происходящее в Киеве не могло не вызвать удивление у других дипломатов, передает ФАН.

«Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД Украины на международной арене из Интернета. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааа»,

— написала в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Днем ранее Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Москва в своей ноте указала, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается. Одновременно в ноте подтверждена позиция России о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации.

«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей», — говорится в комментарии МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва не намерена отказываться от своей позиции по инциденту в Керченском проливе и настаивает на том, что судьбу задержанных украинских моряков должны определить следствие и суд. Таковой является официальная позиция Кремля по поводу решения, вынесенного 25 мая Международным трибуналом ООН по морскому праву.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ.

В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко, который послал солдат на убой ради собственных политических рейтингов.

Позднее российский лидер зaявил, что вопрос обменa зaключенными между Москвой и Киевом не уходит из его поля зрения. Этим зaнимaется, в том числе, и руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Сторонами обсуждaются вопросы о возможности освобождения укрaинских моряков, зaдержaнных в ходе керченского инцидентa. Эту проблему нaдо решaть в комплексе, отметил Путин.