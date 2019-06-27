Россия – камень преткновения: как сохранить мир в Молдавии

Политический кризис в Молдавии закончился поражением олигарха Владимира Плахотнюка, который ранее сосредоточил в своих руках практически всю власть в стране. Созданная буквально в последний момент коалиция между Партией социалистов (ПСРМ) и блоком либеральных правых партий ACUM («Сейчас») положила конец олигархическому правлению в стране. По крайней мере, об этом активно говорят представители новой власти.

Кроме того, судя по заявлениям президента Игоря Додона и других членов ПСРМ, новый этап в парламенте ознаменуется развитием отношений Молдавии как с Россией, так и с Западом.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам своего визита в Кишинев заявил, что с 24 июня двусторонние отношения разморожены, а спустя несколько дней делегация молдавского парламента отправилась в Россию.

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27 июня спикер парламента Зинаида Гречаный (ПСРМ) встретилась с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. После этого она выступила с центральной трибуны на пленарном заседании Государственной думы РФ.

«Вы приехали к своим друзьям, в страну, которая многое искренне делает для того, чтобы в Молдове были мир и процветание, — сказал Володин. — Давайте обсуждать вопросы, которые есть в нашей повестке, и от решения которых жизнь и в нашей стране, и в Молдове станет лучше».

В то же время Додон пытается не упускать из виду и западный вектор развития. Практически во всех заявлениях, касающихся международной повестки, президент отмечает необходимость проводить взвешенную внешнюю политику. Вместе с тем он планирует визиты в Брюссель и Вашингтон.

По словам Додона, Молдавия не намерена аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, при этом республика будет налаживать стратегическое партнерство с Россией.

«Категорически не приемлю, чтобы была та политика, которую вели в последние два года — дружить с Западом против России. Россия — это наш стратегический партнер, нужно возвращаться к нормальному диалогу», — говорил Додон в интервью телеканалу «Россия 24».

Впрочем, у представителей ACUM может быть другое видение будущего страны. В ходе встречи Дмитрия Козака и премьер-министра Молдавии Майи Санду, которая является одной из лидеров правого блока, не обошлось без обозначения западных приоритетов со стороны нового правительства.

Стороны обсудили развитие экономических связей, расширение сфер сотрудничества и отмену запрета на поездки государственных муниципальных служащих в Российскую Федерацию. Козак, судя по всему, остался доволен встречей. Однако Санду все же решила напомнить ему, что правительство под ее руководством будет ставить в приоритет евроинтеграцию, но постарается не забывать и о развитии взаимовыгодных отношений с РФ.

Сложный компромисс

Именно расхождения во взглядах относительно внешней политики стали одной из главных причин, по которой социалисты не могли договориться о формировании коалиции с ACUM.

Для либерального правого блока поддержка пророссийского курса казалась неприемлемой. Проевропейский блок настаивает на интеграции с Европой и вступлении республики в НАТО. В то же время неприсоединение к альянсу или другому военно-политическому блоку — одно из ключевых условий социалистов в формировании коалиции.

«Последней каплей стало выступление лидеров блока против святого для нас праздника — Дня Победы. Чего только стоит заявление Санду и ее коллег, что «в этой войне нет победителей», их призывы к ликвидации молдавской государственности, объединению с Румынией, антироссийские лозунги, с которыми они выступают», — говорил Додон в мае в интервью для ТАСС.

Переговоры между партиями, действительно, протекали очень сложно, причем поведение представителей проевропейского блока не способствовало развитию диалога. Когда переговоры о создании коалиции только начались, лидеры ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду заявили, что исключают любые варианты объединения с другими партиями.

«Подтверждаем свое обязательство не вступать в альянсы с партиями ДПМ, ПСРМ и «Шор», — заявляла Майя Санду.

После этого политики все же пришли на переговоры с перечнем условий, которые социалисты сочли невыполнимыми. При этом в ходе встречи лидеры ACUM демонстративно не стали пожимать руку президенту. Проевропейский блок потребовал предоставить им посты премьера и спикера, также ACUM настаивал на формировании миноритарного правительства.

«Получается, имея всего 26 из 101 мандата в парламенте, ACUM хочет руками социалистов получить всю власть в стране, заняв посты и спикера, и премьера, и поддержку выдвинутых ими законопроектов, а социалистов оставить в оппозиции?» — возмущался Додон.

После этого ACUM вовсе отказался вести переговоры как с социалистами, так и с демократами. Зато о готовности к диалогу заявляли в ДПМ. И лишь когда Конституционный суд Молдавии заявил об истечении срока, отведенного на формирование коалиции, ПСРМ и ACUM собрались на экстренное совещание и, наконец, смогли договориться. Предметом торга стали, в том числе, и должности в правительстве — в ACUM, судя по всему, не стали требовать все ключевые посты, как они это делали ранее.

Правление Плахотнюка стало для партий все же первостепенной проблемой, требующей немедленного решения. Проевропейский блок и социалисты действительно смогли отбросить свои интересы и приоритеты в сторону, и это привело к должному результату. Сам Плахотнюк уже бежал из страны, а демократы ушли в оппозицию.

Отложенные проблемы

Первые дни после формирования коалиции правительство действительно демонстрирует слаженную работу. Правящая коалиция по-прежнему преследует одну цель. Несмотря на проигрыш Плахотнюка, правительству еще предстоит привести в порядок правоохранительные органы и суды, которые находились под влиянием олигарха.

Что же касается тех вопросов, которые тормозили формирование коалиции, то их, на первый взгляд, политикам удалось если не решить, то, по крайне мере, отложить на потом.

«Я вот смотрю на наших депутатов из Партии социалистов и из блока ACUM, мне кажется, что между ними вообще нет ничего разного. Все работают, все предлагают, причем, конструктивно, никто себя не выставляет в каком-то таком свете, думая, что скажет избиратель», — говорила спикер парламента Зинаида Гречаный в интервью Sputnik.

Игорь Додон также, судя по всему, оптимистично смотрит на перспективы нового правительства.

«В стране начался новый этап развития. Четкой позицией фракции ПСРМ в парламенте является поддержка правительства Майи Санду. Мы будем обеспечивать голосование фракции социалистов за принятие реформ, которые будет внедрять новый кабинет министров. Постараемся сделать все возможное, чтобы это парламентское большинство, эта коалиция просуществовали как можно дольше», — говорит Додон.

Президент публично выражает надежду, что созданная коалиция сможет исполнить свой мандат. При этом он все же высказывает некоторые опасения, что в будущем партиям будет все сложнее договориться. Додон заявляет, что правящее большинство сможет выполнять свою работу до тех пор, пока геополитические разногласия будут оставаться в стороне.

Пока ПСРМ и ACUM имеют общего врага в лице Владимира Плахотнюка, чье влияние все еще ощущается в Молдавии, вопросы евроинтеграции и сотрудничества с Россией действительно стоят на втором плане. Однако как только депутаты покончат с олигархическим правлением, геополитические разногласия вновь всплывут на поверхность и потребуют новых переговоров.

Сам же президент признает, что в настоящее время геополитический вопрос не имеет разрешения.

«Да, у ACUM более радикальные мнения в отношении НАТО, объединения с Румынией, но мы договорились, что пока отложим обсуждение этих идей, потому что, если мы сейчас поставим их на обсуждение парламентского большинства — оно взорвется,

— говорил Игорь Додон в интервью «Российской газете».— Думаю, к ним можно и нужно возвращаться в рамках избирательных кампаний. До следующих выборов их поднимать категорически нельзя».

ДПМ никуда не делась

Не стоит забывать о потенциале Демократической партии. Отъезд лидера ДПМ из страны, конечно, ослабил демократов. Однако ушедшая в оппозицию фракция все же намерена продолжать активное участие в политической жизни Молдавии.

«С сегодняшнего дня наша фракция начинает участвовать в работе парламента. Мы останемся в оппозиции, не будем сотрудничать с теми, кто принижает европейские ценности. Однако голосовать мы будем лишь за те проекты, которые принесут конкретные результаты людям. Мы будем активной оппозицией», — заявил глава парламентской фракции Демпартии Павел Филип.

Демократы, помимо ресурсов, обладают также весомым опытом нахождения у власти. Не исключено, что они еще попытаются взять реванш при первом же разногласии между ACUM и ПСРМ.

К тому же, как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, от влияния Плахотнюка новому правительству будет не легко избавиться, тем более за короткий срок.

«Вопрос в том, что в районах, которые очень сильно зависят от дотаций из бюджета, они пустили достаточно глубокие корни, их придется там достаточно долго выкорчевывать. Особенно если учесть, что сейчас непонятно, как будут проходить местные выборы в этом плане. Потому что, если эти лидеры демпартии в районных выборах будут участвовать, то они получат достаточно много голосов, хотя бы потому, что альтернативные лидеры давно отстранены от всяческого участия в политике. И тогда выкорчевывать придется еще дольше», — считает эксперт.

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии 20 октября. Прошлые состоялись в июне 2015 года, мандаты местных руководителей уже истекли. Однако из-за того, что правительство долгое время не могло приступить к работе, подготовка к выборам затянулась. При этом новому правительству предстоит за оставшиеся четыре месяца разобраться с влиянием ДПМ в городах.

«Поэтому говорить о том, что задача избавления страны от Плахотнюка решится здесь и сейчас, на мой взгляд, нет, она решится только по верхам. А вот что касается среднего уровня и уровня выше среднего, то это будет продолжаться крайне долго. И здесь невозможно описать, как себя будут вести стороны в процессе этого избавления и после него», — считает Владимир Брутер.

При этом эксперт уверен, что разногласия внутри коалиции будут возникать сплошь и рядом. Именно проведение местных выборов станет для правящей коалиции первым экзаменом на дипломатичность и способность договариваться.

«Основа для конфликтов существует все время, она будет существовать в большой степени вплоть до местных выборов, где она достигнет каких-то высоких значений и к концу октября — началу ноября ситуация будет обязательно довольно напряженной, потому что они будут делить власть, причем вполне реальную.

Если они ее не поделят относительно справедливо, то это будет основанием для больших конфликтов. На мой взгляд, вероятность того, что они поссорятся остается довольно большой. Но в то же время есть вероятность, что они смогут найти общие решения частных проблем и перейти к решению более общих вопросов», — считает Владимир Брутер.

При этом еще недавно сам Игорь Додон не верил в стабильное и сильное правление такой коалиции из-за слишком очевидных расхождений во взглядах.

«Социалисты никогда не откажутся от своего курса на сближение с Россией. И никогда не согласятся на вступление республики в НАТО, за которое выступает ACUM, — говорил президент ТАСС в начале апреля. — Все понимают, что социалисты с ACUM никогда не смогут править страной вместе. Их возможное сотрудничество может быть временным, на очень короткий период».