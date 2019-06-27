«Мат на всю Европу»: как украинцы бесят депутатов ПАСЕ

Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали «трехэтажным матом на всех языках Европы в курилке Парламентской ассамблеи». Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, передает ФАН.

«Когда украинская делегация внесла эти 220 с копейками поправок, в зале была полная тишина. Но потом очень многие вышли курить. Мой приятель тоже пошел в курилку. И вот тогда, в курилке ПАСЕ, отборный трехэтажный мат звучал на всех европейских языках», — сообщил он.

По словам Кота, эту историю ему рассказали «хорошие приятели среди депутатов». Он добавил, что 226 украинских поправок к проекту резолюции по возвращению прав России вызвали гневную реакцию среди европейских депутатов.

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Кот отметил, что делегаты ПАСЕ отмечали «излишнюю агрессивность и напор» украинских парламентариев, и многие «от них отворачивались, когда те выходили из зала заседаний».

По словам лидера русских украинцев, ему было неприятно, что его сограждане «не смогли проиграть достойно» и потеряли лицо.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой организации в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все санкционные поправки в проект резолюции.

Как отмечается, принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. При этом против высказались 62 европейских депутата. Сразу после принятия резолюции делегация Украины вышла в центр зала и объявила, что покидает здание.

Украинский депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: «Мы уходим». Впоследствии член украинской делегации Георгий Логвинский заявил журналистам, что делегация ушла из ассамблеи до решения руководства парламента.

Отвечая на вопрос, когда Украина вернется в ПАСЕ, он подчеркнул, что впереди украинскую делегацию ждут консультации с Верховной радой.

27 июня делегации Латвии, Литвы, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию ПАСЕ. Об этом заявил член украинской делегации Сергей Соболев. Решение последовало после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Сообщалось также, что ПАСЕ покинули делегации Словакии и Польши. Однако глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что число стран, совершивших демарш, преувеличено, передает НСН.

«Стран на самом деле не семь, а пять, потому что Словакия записана в этот список ради одного депутата, а вся делегация придерживается противоположной позиции. Поляки тоже пополам примерно разделились. А в остальном — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, потому что игра очевидно плохая. Эта группа стран агрессивно оказывала влияние на ПАСЕ, навязывала свою точку зрения на происходящее.

И это не общие европейские принципы работы, ценности, а позиция, вызванная отношениями с Россией. Они хотели нашу страну максимально демонизировать и дистанцировать от Европы», — отметил российский сенатор.

Словацкая делегация впоследствии опровергла сообщения СМИ о своем выходе из ПАСЕ. Согласно заявлению постпреда Словакии в ПАСЕ Любоша Благи, совместный украино-грузино-прибалтийский документ о временном выходе из ассамблеи подписал лишь один участник словацкой делегации — оппозиционный парламентарий Мартин Полячик. Его действия коллеги уже охарактеризовали как «злоупотребление полномочиями».

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию Киева на возвращение России в ПАСЕ. По словам Пушкова, слова украинского МИДа, что возвращение России в организацию является отходом от принципов и стандартов Совета Европы, нечестны.

«Лицемеры», — подчеркнул Пушков, говоря об украинских депутатах.

Он добавил, что реальным отходом от принципов СЕ является нежелание ПАСЕ реагировать на действия радикалов и неонацистов, убийства журналистов на Украине, а также кровопролитную войну в Донбассе.