«Злость и агония»: Россия прогнала Украину из ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую в полном объеме права российской делегации, передает РИА «Новости». При этом полномочия России восстанавливаются без санкций.

За соответствующее решение проголосовали 116 участников заседания, против — 62, еще 15 — воздержались.

Однако в принятом документе есть определенные рекомендации. В частности, ПАСЕ призывает Россию выполнить все рекомендации резолюций 2014 и 2015 годов.

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«Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств», — говорится в тексте документа.

Вместе с тем ассамблея призвала Россию освободить 24 украинских военнослужащих ВМС Украины, задержанных Москвой в ноябре 2018 года после попытки незаконного пересечения границы Российской Федерации в районе Керченского пролива.

И, конечно, одним из главных требований организации стала «немедленная выплата» всех взносов, которые Москва не доплатила в бюджет Совета Европы после того, как российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ.

В марте прошлого года в ПАСЕ признали, что приостановка российских платежей стала одной из причин финансовых трудностей организации. В частности, ассамблея столкнулась с дефицитом бюджета — 1,5 млн евро. При этом размер членских взносов России составляет порядка 32 млн евро в год.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк назвал перечень призывов, указанных в докладе, «набором политических заявлений».

Эти призывы не являются обязательными для исполнения.

«Он [проект резолюции] только содержит призыв, потому что мы хотим, чтобы Россия сделала что-то, — рассказал ТАСС глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс. — Мы дали понять, что за пять лет [отсутствия России в ПАСЕ] накопилось много вопросов, которые должны быть разрешены. Есть много дискуссий, которые должны быть проведены с нашими новыми российскими коллегами, поэтому не будет никаких ограничений, чтобы мы могли обсуждать все темы с Россией».

В ходе заседания глава российской делегации Петр Толстой заявил, что и Россия, и Европа готовы к диалогу, однако Москва будет разговаривать только на равных позициях.

«Но никогда и ни у кого не возникнет права давать уроки России. Потому что мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания, — заявил Толстой, выступая перед парламентариями. — Считаю, что для нас очень важно начать этот диалог, но мы можем начать его только на равных, поэтому любые поправки, лишающие нашу делегацию тех или иных полномочий, неприемлемы».

Как сообщает ТАСС, большинство участников заседания высказались в пользу восстановления полномочий российской делегации. Основным аргументом, который использовали в своих заявлениях парламентарии, стала недопустимость исключения одной из сторон из диалога.

Одна поправка в изначальный проект документа все же была внесена: ПАСЕ призвала Москву «сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции».

Ассамблея планирует проконтролировать выполнение Россией данных условий не позднее апрельской сессии ПАСЕ в 2020 году.

При этом России все же не удалось провести своего кандидата на пост вице-президента ПАСЕ. На эту должность претендовал председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий,

который в начале 2018 года оказался в центре скандала: несколько журналисток обвинили депутата в неподобающем поведении по отношению к ним. Впрочем, сам Слуцкий подобные заявления отверг, назвав их «бредом» и «поклепом».

Пощечина Украине

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы стало резким ударом по внешнеполитической позиции Киева. Украинская сторона еще накануне, 25 июня, когда ПАСЕ приняла решение о возвращении российской делегации, заявила, что если соответствующая резолюция будет утверждена, Киев прекратит работу в текущей сессии ПАСЕ.

Сразу после принятия соответствующего документа делегация Украины вышла в центр зала заседаний и без микрофона зачитала небольшое заявление. После чего — уже в микрофон — депутат Алексей Гончаренко коротко сказал: «Мы уходим».

Последняя надежда Киева на ограничение прав российской делегации себя не оправдала, как и попытка затянуть обсуждение.

Напряжение в рядах украинских делегатов, впрочем, чувствовалось изначально: они то и дело оскорбляли российских журналистов, а один из депутатов и вовсе бросил прессе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Такое поведение председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24» назвал недостойным.

«Это злость, это хамство, это агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку»,

— сказал российский депутат.

К слову, показателен перечень стран, которые 25 июня поддержали возвращение России в ПАСЕ. Единогласно за это решение проголосовали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Ирландия, Исландия, Франция, Сербия, Сан-Марино, Норвегия и Турция. Большинство — от Армении, Бельгии, Германии, Италии, Чехии, Швейцарии, Хорватии, Молдавии, Португалии, Нидерландов и Словакии.

Единогласно против выступили Эстония, Литва, Латвия, Грузия и Украина. Большинство против — в делегациях Великобритании, Польши и Швеции.

Кстати, вслед за Украиной сессию ПАСЕ решили покинуть делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

«Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее во время следующих сессий», — говорится в тексте заявления, размещенном на странице Арьева в фейсбуке.

Однако такая реакция со стороны Украины может оказаться временной, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который назвал события последних дней «некоторым оздоровлением, приближением к какой-то прагматической линии».

«Я думаю, что первая реакция президента [Украины Владимира Зеленского] была, как и предыдущая, — он немного перепуган этой публикой, которая требует некоторых компромиссов, поэтому он сказал: «Да, я просил и у [канцлера Германии Ангелы] Меркель, и у [президента Франции Эммануэля] Макрона».

Теперь [Зеленский] будет вынужден как-то учесть, что есть более или менее консолидированное мнение, во всяком случае, Старой Европы о том, что надо как-то выбирать какую-то компромиссную позицию»,

— сказал Погребинский «Газете.Ru».

Более того, эксперт уверен, что «если бы украинская делегация изначально прилично себя вела — то есть выбрала бы компромиссную позицию», то некоторую часть санкций против российской делегации удалось бы и сохранить.

«Но так как они достали своим хамским поведением, [ПАСЕ] проголосовала абсолютно без всяких последствий для делегации РФ», — добавил собеседник издания.