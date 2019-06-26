«Тень отца Гамлета»: Зеленский назначил постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность своего «постпреда» в Крыму доцента кафедры международного права Киевского национального университета Антона Кориневича, передает ФАН.

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в документе, опубликованном на сайте украинского президента.

Предыдущий так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин был назначен в августе 2017 года. Затем, в декабре 2018-ого, бывший украинский лидер Петр Порошенко снял его с поста.

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Как передает РИА «Новости», временное представительство лидера Украины в Крыму находится в Херсоне на юге Украины. Основной задачей «постпреда» в Киеве назвали «восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом».

В Госдуме уже отреагировали на это назначение, назвав должность «постпреда» «тенью отца Гамлета».

«Назначение нового постпреда — это продолжение политики по созданию иллюзии, будто Крым — украинский регион. Никого не смущает, что на полуострове украинского постпреда днем с огнем не сыскать... Это тень отца Гамлета. Но для поддержания статуса «украинского Крыма» постпред необходим», — отметил в комментарии РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Украинские власти стремятся таким образом показать мировой общественности борьбу за возвращение полуострова в состав Украины, сказал Бальбек. «А для Крыма главное, чтобы новый постпред не пакостил, а там — пусть что хочет делает и какие угодно доклады начальству отправляет», — обратил внимание парламентарий.

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как прошел референдум, на котором большинство жителей полуострова приняли соответствующее решение. Тем не менее, Киев, Евросоюз, а также США, не приняли выбор крымчан и ввели антироссийские санкции, которые ежегодно продлеваются. Между тем, Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно обращала внимание, что референдум прошел в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Тем не менее, как прошлые, так и нынешние украинские власти не могут признать легитимного решения крымчан. Так, Владимир Зеленский отметил в интервью немецкому изданию Bild, что, если состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, то он начнет диалог с утверждения, что «Донбасс и Крым — это Украина».

Однако в Крыму несогласны с заявленными Зеленским темами переговоров. Так, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал украинского политика отказаться от претензий на крымский полуостров.

«Эти темы не могут быть предметом переговоров. Вопрос Крыма окончательно закрыт. Россия не будет ни с кем вести какие-либо переговоры насчет своих территорий. Что касается Донбасса, то Россия не является стороной этого конфликта», — сказал РИА «Новости» Иоффе.

Он отметил, что киевским властям для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо начать прямые переговоры с жителями юго-востока страны.

В Кремле выразили подобное мнение, отметив, что касательно Донбасса «нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником». «А по Крыму уже и говорить особо нечего», — отметил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

В то же время в Крыму посчитали, что лучшим местом для переговоров будет Симферополь, так как украинский лидер Владимир Зеленский сможет увидеть реакцию крымчан на свои слова о принадлежности полуострова, передает РИА «Новости».

«Мы бы очень хотели, чтобы Путин и Зеленский провели встречу в Крыму на центральной площади Симферополя и чтобы Зеленский слова, с которых он хочет начать встречу с нашим президентом, сказал перед многотысячной аудиторией крымчан, которые в 2014 году сделали свой осознанный выбор, и увидел бы реакцию людей», — заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.