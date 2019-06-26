Платите деньги: что ПАСЕ требует от России

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предлагает восстановить делегацию от России в правах, но Москва должна выполнить ряд условий. Соответствующая резолюция была подготовлена депутатом из Великобритании Роджером Гейлом, передает НСН.

«Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации, которая без какого-либо дальнейшего промедления должна вернуться к сотрудничеству с <...> комитетами ассамблеи, а также вступить в содержательный диалог по выполнению своих обязательств», — говорится в проекте резолюции.

Одновременно с этим ПАСЕ выразила озабоченность вопросами российской демократии, «обостряющими негативные тенденции в отношении демократии, верховенства права и прав человека».

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Комитет по мониторингу призвал Россию освободить 24 украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе. Кроме того, Москва должна выплатить взносы в Совет Европы.

Автор резолюции Роджер Гейл также порекомендовал России «в полной мере сотрудничать с Совместной следственной группой (JIT) и прокуратурой Нидерландов, чтобы были привлечены к ответственности виновные в крушении Boeing 777 рейса MH-17 «Малайзийских авиалиний».

Кроме того, Гейл предлагает эффективнее бороться за права ЛГБТ в Чечне и оказывать международному сообществу помощь в расследовании убийства политика Бориса Немцова.

При этом доклад комитета по мониторингу ПАСЕ не содержит в себе условий или пунктов, обязательных к выполнению, сообщил источник ТАССа в ПАСЕ.

«Это только призывы. <...> Эти призывы были добавлены в доклад с тем, чтобы сыграть на эмоциях российской делегации», — сказал собеседник агентства.

Днем ранее ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Это открыло возможность для возвращения к работе в сессии ассамблеи российской делегации. Резолюцию приняли после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер, за нее проголосовали 118 делегатов, против были 62, воздержались 10 человек.

Как сообщает ФАН, официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют возобновление работы российской делегации в ПАСЕ, но только на полноправной основе.

«Я предлагаю адресовать все вопросы представителям России в ПАСЕ. Они там для того и находятся», — отметил Песков, комментируя сообщения о выдвинутых Ассамблеей требованиях.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что самое незначительное ущемление прав российских депутатов делает невозможным участие РФ в работе ПАСЕ.

В середине апреля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова заплатить свои долги и очередной взнос Совету Европы на общую сумму €60 млн.

«Россия <...> будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Москва может согласиться на оплату долга только в том случае, если ПАСЕ «устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций».

12 апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия вернется в ПАСЕ лишь на равных с остальными делегациями условиях.

Требование ассамблеи освободить украинских моряков касается инцидента в Керченском проливе, случившегося в ноябре 2018 года. Тогда два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. Моряки, которые в настоящее время находятся под арестом в Москве, считают себя военнопленными.

Начиная с 2016 года Москва не направляет документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, поскольку в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса из-за референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России.