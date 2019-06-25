Козни Украины: ПАСЕ решает судьбу России. LIVE

Вчера украинская делегация покинула зал заседаний в знак протеста. На период летней сессии делегация приняла решение принимать участие только в тех заседаниях, которые касаются наложения санкций на Россию.
Украинская сторона, действительно, достаточно остро восприняла решение ПАСЕ вернуть Россию в организацию. После голосования Киев заявил, что может покинуть организацию, в случае если РФ будет восстановлена в правах «без всяких условий». Владимир Зеленский выразил разочарование подобными действиями Совета Европы, а глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что делегация обратится к Верховной раде с просьбой рассмотреть вопрос приостановки участия Украины в ПАСЕ.
Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены во вторник рядом представителей парламентской ассамблеи.
«Авторы преследуют целью добиться какого-либо поражения в правах российской делегации. В них [докладах] могут содержаться предложения об ограничении полномочий представлять ПАСЕ и Совет Европы в иных организациях, наблюдать за выборами, выступать в качестве докладчика, выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы», — рассказал собеседник агентства.
Как пояснил ТАСС источник в ПАСЕ, «полномочия российской делегации были оспорены как по формальным, так по политическим основаниям, поэтому доклады будут готовиться в двух комитетах ассамблеи — мониторинговом и регламентном». «Поэтому готовиться будут два доклада, но по факту они, скорее всего, будут объединены в один и представлены в течение 24 часов, затем состоится голосование», — уточнил он.
За возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы единогласно проголосовали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Ирландия, Исландия, Франция, Сербия, Сан-Марино, Норвегия, Турция.
Эту идею поддержало большинство членов делегаций Армении, Бельгии, Германии, Италии, Чехии, Швейцарии, Хорватии, Молдавии, Португалии, Нидерландов и Словакии.
Против единогласно выступили Эстония, Литва, Латвия, Грузия и Украина. Большинством — Великобритания, Польша, Швеция.
Сегодня участникам ПАСЕ предстоит выслушать доклад по ограничению полномочий. Затем парламентарии проголосуют. Россия не будет голосовать по своему вопросу. При этом депутат от Украины Владимир Арьев попытался перенести голосование на более поздний срок — утро 27 июня, так как сегодня должны также состояться выборы генсека Совета Европы.
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Сегодня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрят вопрос об ограничении полномочий российской делегации. В ночь на 25 июня 118 парламентариев из 190 выступили за возвращение России в ПАСЕ. Однако в тот же день необходимое количество парламентариев оспорили полномочия российской делегации. Против, прежде всего, выступает Украина, которая пригрозилась покинуть организацию, если российская делегация будет восстановлена в правах.
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