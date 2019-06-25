Козни Украины: ПАСЕ решает судьбу России. LIVE

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Сегодня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрят вопрос об ограничении полномочий российской делегации. В ночь на 25 июня 118 парламентариев из 190 выступили за возвращение России в ПАСЕ. Однако в тот же день необходимое количество парламентариев оспорили полномочия российской делегации. Против, прежде всего, выступает Украина, которая пригрозилась покинуть организацию, если российская делегация будет восстановлена в правах.

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