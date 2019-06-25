Их нравы: Трамп увел у жены пресс-секретаря

Официальным представителем Белого дома станет пресс-секретарь первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм. Об этом в своем твиттере написала супруга американсокго президента.

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«Я рада сообщить, что Стефани Гришэм будет следующим пресс-секретарем и директором по внешним связям [Белого дома]! Она была с нами с 2015 года. Президент и я не можем представить более подходящего человека для службы администрации и стране», — говорится в после Меланьи Трамп. Она также отметила, что «рада, что Стефани работает на обе стороны» Белого дома.

Стефани Гришэм сменит на посту Сару Сандерс, которая в начале июня объявила о своем уходе.

После того, как стало известно об уходе Сандерс с должности пресс-секретаря главы Соединенных Штатов, в The Hill появилась статья Билла Пресса, который размышлял над тем, а нужен ли вообще пресс-секретарь правительству страны.

Автор материала отметил, что кандидатами на этот пост являлись первый заместитель Сандерс Хоган Гидли и пресс-секретарь Меланьи Трамп Стефани Гришэм. Кроме того, по словам автора, ходили слухи, что американский лидер Дональд Трамп думал пригласить на эту должность кого-нибудь с телеканала Fox News.

Однако автор материала посоветовал не терять времени на поиски нового пресс-секретаря для президента США. «Настоящий вопрос не в том: кто будет новым пресс-секретарем Белого дома? Реальный вопрос: Нужен ли нам пресс-секретарь Белого дома? И ответом будет громкое » Нет, нет, нет!», — утверждал Пресс.

Журналист отметил, что Сандерс, по его мнению, была самым плохим секретарем со времен президента Билла Клинтона. Пресс назвал эту работу одной из самых сложных из-за конфликта администрации и СМИ. «Каждая администрация старается контролировать новости, предоставляя как можно меньше информации, в то время как репортеры всегда пытаются расширить новости, требуя как можно больше информации», — пояснил автор материала, отметив, что пресс-секретарь находится между двумя сторонами.

Автор издания подчеркнул, что Сандерс была крайне враждебна на брифингах по отношению к журналистам. По его словам, встречи с журналистами начинались почти всегда с опозданием и длились всего 15-20 минут. Кроме того, вспоминает Пресс, беседа очень быстро превращалась в противостояние, так как каждый вопрос к администрации президента Сандерс воспринимала как атаку на Дональда Трампа.

Ее реакция, по словам журналиста, была саркастичной. Кроме того, она обвиняла журналистов в лени, неосведомленности или создании «фейковых новостей». Пресс также обратил внимание на то, что при Сандерс брифинги были нерегулярными, последний из них, по его словам, прошел 11 марта, то есть больше 100 дней назад.

«Однако ее брифинги запомнятся не только своей редкостью, но и ненадежностью», — считает автор материала. Как написал Пресс, на сообщаемую Сандерс информацию репортеры могли полагаться не больше, чем на самого Трампа.

В заключение автор говорит о том, что Белому дому не нужен пресс-секретарь, когда администрация практически не проводит встреч с представителями СМИ. Тем более, отметил Пресс, когда сам президент по 20 раз в день размещает посты в твиттере.

О том, что Сара Сандерс покидает свой пост, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил 14 июня, пояснив, что смена пресс-секретаря произойдет до окончания месяца. Сандерс решила принять участие в избирательной гонке за кресло губернатора штата Арканзас.

«Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу!» — приводит слова Трампа РИА «Новости».

До того, как стать представителем Белого дома, Сандерс работала главным заместителем пресс-секретаря президента. Отметим, что Сандерс за годы своей службы комментировала огромное количество тем, связанных с Трампом, в том числе и скандальные информационные поводы.

Сара Сандерс успела прославиться не только своей критикой в адрес СМИ, но и противоречивыми высказываниями. Одно из них, когда она заявила, что «Бог хотел», чтобы Трамп стал главой США, высмеял создатель популярного сериала «Теория большого взрыва» Чак Лорри.

«Бог сказал мне, что он не говорил с Сарой Сандерс с того момента, как ей исполнилось 14 лет и она молилась, чтобы ее кожа стала чистой. У меня нет оснований сомневаться в нем», — сыронизировал Лорри.