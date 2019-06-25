«Больше никакого Обамы»: Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану, что в случае атаки на США власти страны ответят «огромной силой» вплоть до уничтожения.

«Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющая [сила] будет означать уничтожение», — написал Трамп в твиттере.

Он добавил, что «больше никакого Джона Керри и Обамы». Трамп имел ввиду бывшего госсекретаря и экс-президента США, которые заключили с Ираном в 2015 году ядерную сделку, которую нынешний глава Соединенных Штатов разорвал в 2018 году.

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Это заявление Дональда Трампа является реакцией на слова главы Ирана Хасана Роухани. После того, как Вашингтон ввел санкции против иранского руководства и военачальников, он заявил, что Белый дом «охватила умственная неполноценность», передает РИА «Новости».

Президент США отметил, что власти Ирана «не понимают реального положения вещей», а то заявление, которое они сделали, американский лидер назвал «в высшей степени безграмотным и оскорбительным».

«Руководство Ирана не понимает слов «любезность» или «сочувствие» и никогда не понимало. К сожалению, они понимают лишь силу и мощь, и США сейчас несомненно являются самой мощной военной силой в мире, мы только за последние два года инвестировали $1,5 трлн», — обратил внимание Трамп.

По его словам, руководство Ирана тратит бюджет страны «на террор и практически ни на что больше».

Отметим, что в понедельник, 24 июня, глава американского государства подписал указ, согласно которому приводится в действие ужесточение санкций против Ирана. Под ограничительные меры попал руководитель и духовный лидер Исламской республики Али Хаменеи. Кроме него в список вошли восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, который несет ответственность за уничтожение 20 июня американского разведывательного беспилотника, передает ТАСС.

Согласно документу, американские власти блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними, передает РИА «Новости».

Санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранский президент Хасан Роухани назвал нелогичным и глупым действием.

«Вы видите, кто-то берет и предпринимает нелогичные и глупые действия. Они говорят, мы бойкотируем лидера страны... они говорят, что хотят ввести санкции на собственность лидера, но у нашего лидера простая жизнь, все, что у него есть — это молитвенные места и простая жизнь», — заявил Роухани. Его выступление транслировалось по телеканалу Press TV. Роухани отметил в своей речи, что Хаменеи «не такой, как зарубежные лидеры», у которых есть многомиллионные счета.

В то же время официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави считает, что ограничительные меры, введенные американскими властями, бесполезны и навсегда закрывают путь для дипломатии. По его мнению, Вашингтон таким образом уничтожает все международные механизмы, которые призваны поддерживать стабильность и мир.

Однако у президента США другое мнение на этот счет. После подписания указа о введении санкций он заявил, что эти санкции направлены на лишение верховного лидера и других руководителей Ирана доступа к «миллиардам долларов».

«Мы продолжим усиливать давление. Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», — уверен Дональд Трамп.

В Москве же считают, что создается впечатление, что Вашингтон вместо диалога с Ираном «сжигает мосты», передает РИА «Новости».

«После нашумевшего инцидента с беспилотником США объявили о введении персональных санкций против Верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных иранских военных. Создается впечатление, что в Вашингтоне «сжигают мосты» — вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве добавили, что американские власти вообразили себя «вершителями судеб мира» и проводят все более «агрессивную политику», пытаясь таким образом «наказать» тех, кто не собирается подчиняться американскому диктату».