Сокрушительное поражение: как Эрдоган сдал Стамбул

На прошедших в воскресенье, 23 июня, повторных выборах мэра Стамбула победу одержал кандидат от основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Он заручился поддержкой 54,21% голосов избирателей.

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Эта победа стала серьезным поражением для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По сути, Эрдоган в политическом плане потерял крупнейший город в стране. Особенно обиден для него тот факт, что противостоял Имамоглу его ближайший соратник — экс-премьер и кандидат от Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым.

«Согласно окончательным результатам голосования, за Экрема Имамоглу отдали голоса 4 741 868 избирателей, что составило 54,21%. За Бинали Йылдырыма проголосовали 3 935 453 избирателей, что составило 44,99%», — цитирует РИА «Новости» заявление главы турецкого ЦИКа Сади Гювена.

Примечательно, что Имамоглу уже во второй раз получил поддержку жителей Стамбула. Вообще выборы прошли 31 марта, и тогда кандидат от Народно-республиканской партии также был впереди, и даже не с таким большим отрывом от Йылдырыма — 48,8% против 48,55%.

Однако тогда Партия справедливости и развития оспорила результаты. ЦИК даже пересчитал голоса на нескольких участках, однако изменить конечный итог они не смогли. ПСР подала апелляцию об отмене итогов выборов из-за нарушений, и ЦИК 6 мая удовлетворил ее, хотя 17 апреля Имамоглу уже занял кресло градоначальника.

Главными основаниями для такого решения ЦИК назвал тот факт, что некоторые назначенные на участки члены избирательных комиссий не были госслужащими, а также отметил, что часть протоколов не были подписаны в установленном порядке.

Возможно, это сыграло на руку оппозиции: если после 31 марта разница голосов в абсолютном выражении составляла 13 729, то 23 июня Имамоглу одержал победу с перевесом в 806 415. С такой разницей ПСР уже не могла опротестовать результаты выборов без апелляции на серьезные нарушения в ходе голосования.

Европейская пресса назвала итоги выборов мэра Стамбула «торжеством демократии», а Politico и вовсе охарактеризовала произошедшее фразой — «турецкая демократия еще относительно жизнеспособна».

К слову, Йылдырым, по сути, еще в воскресенье признал свое поражение и поздравил своего оппонента с победой.

«Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом и прилагал все усилия для служения городу и его жителям», — заявил экс-премьер Турции в эфире телеканала NTV.

Поражение в Стамбуле — досадное событие для Эрдогана, ведь именно с этого города началась политическая карьера самого нынешнего президента Турции. В 1994 году он был избран мэром этого города, а потому он сам говорил: «Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции», — напоминает журналист «Турецкой службы Би-би-си» Чагыл Касапоглу.

«Географически — это город, но в финансовом плане обособлен и фактически функционирует как государство. Кроме того, Стамбул привлекает большие объемы международных инвестиций и многих крупных бизнесменов, которые могут оказать серьезную поддержку и стать основой электората того или иного кандидата», — пишет журналист.

Именно поэтому для Партии справедливости и развития было столь важно не упустить пост руководителя местной мэрии. Кроме того, повышенный интерес международного сообщества к этим местным выборам поспособствовал тому, что выборы были проведены достаточно прозрачно, ведь любая фальсификация могла бросить тень не только на ПСР, но и на самого Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сути, в Стамбуле сейчас может быть запущен процесс формирования собственной политической элиты, которая впоследствии может стать альтернативой политическому центру страны.

Вместе с тем говорить, какую стратегию изберет для себя Имамоглу, в настоящее время нельзя: фактически сразу после выборов он заявил, что готов к сотрудничеству с Эрдоганом.

«Для решения насущных проблем Стамбула очень важна координация местной администрации с центром. Я готов работать. Никакая политика ни в коем случае не выше потребностей граждан в мире, спокойствии, здравоохранении, возможности работать», — заявил новоизбранный мэр Стамбула.

И все же поражение своего сторонника Эрдоган может расценивать как сокрушительное поражение. По сути, мартовское голосование он превратил чуть ли не в референдум по вопросу своего собственного правления, назвав выборы мэра Стамбула «делом выживания».

В итоге, считают европейские аналитики, Эрдоган сдал Стамбул с целью удержать власть, ведь отмена результатов выборов в мае 2019 года вызвала резкое недовольство среди населения города, а все же экономика Стамбула составляет чуть ли не треть ВВП Турции, что могло бы привести к масштабным дискуссиям о демократичности политического режима Эрдогана. Поэтому признание поражения своего кандидата в этом городе позволяет Эрдогану сохранить лицо.