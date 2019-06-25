Лишить всей власти: Украина гонит Россию из ПАСЕ. LIVE

В настоящий момент делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе организации, однако голосовать по своему вопросу не может.
В течение суток комиссия должна будет подготовить доклад по ограничению полномочий. Затем парламентарии проголосуют по этому вопросу. Процедура рассмотрения этой темы назначена на 26 июня. При этом депутат от Украины Владимир Арьев попытался перенести голосование на более поздний срок - утро 27 июня, потому что завтра состоятся также выборы генсека Совета Европы.
Так оно и произошло. Для того, чтобы оспорить полномочия, согласно правилам организации, нужна поддержка 30 парламентариев из 5 стран. Теперь участникам ПАСЕ предстоит затянуть решение этого вопроса.
Москва положительно оценила итоги голосования, при этом в российской делегации, все же не торопились с выводами по этой теме.
«Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация России снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий или процедуре их подтверждения», — заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
В пользу решения проголосовали 118 из 190 присутствующих парламентариев, 62 высказались против, еще 10 воздержались.
При этом резко против резолюции выступили делегации Украины и Великобритании — они внесли на рассмотрение более 200 поправок. Но Киеву и Лондону не удалось добиться поставленной цели, голосование прошло не в их пользу.
Сегодня ночью большинство участников ПАСЕ проголосовали за возвращение России в организацию. Однако ассоциация сохранила возможность обсуждения прав нашей делегации без их аннулирования и приостановки.
«Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров [Совета Европы] в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет <…> пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской сессии ассамблеи 2019 года», — указано в документе.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Процедура возвращения России в Парламентскую ассоциацию Совета Европы (ПАСЕ) затянулась.
Сегодня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в организации. «У нас есть необходимое большинство», — рассказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье после голосования за инициативу.