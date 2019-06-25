Лишить всей власти: Украина гонит Россию из ПАСЕ. LIVE

Москва положительно оценила итоги голосования, при этом в российской делегации, все же не торопились с выводами по этой теме.

«Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация России снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий или процедуре их подтверждения», — заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.