Прав нет: Украина напала на Россию в ПАСЕ

Некоторые депутаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вопрос о членстве РФ рассмотрят две комиссии — по вопросам процедур и специальная. Соответствующий доклад будет представлен в среду, 26 июня, во второй половине дня. Украинская делегация требовала ототдвинуть сроки рассмотрения документа, однако это не было поддержано.

Стоит отметить, что делегация, чьи полномочия в ПАСЕ оспариваются, может участвовать в работе ассамблеи, однако по своему вопросу права голоса не имеет. Чтобы оспорить полномочия страны, нужны голоса как минимум 30 депутатов из 5 разных стран. В Киеве ранее заявили, что могут приостановить членство в ПАСЕ, если российская делегация получит полномочия назад.

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В ночь на 25 июня ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в июньской сессии «в виде исключения». За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

При этом на ассамблее депутат Алексей Гончаренко от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» пытался резко прервать выступление депутата из Сербии Александра Шешеля, поддержавшего возвращение России в ПАСЕ и говорившего на русском языке.

Вице-спикер Государственной думы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в разговоре НСН заявил, что это — стандартное для Украины проявление неуважения.

«Это типичная для ПАСЕ история, когда депутату не дают свободно проявить свою позицию в каком-то вопросе. Особенно это свойственно представителям украинской делегации. У них немного опыта европейской политической работы, поэтому они достаточно часто к таким вещам прибегают.

Но я не вижу ничего важного или особенного для ассамблеи в этом конфликте. Сербский депутат — большой молодец, и, во-первых, потому что говорил и не боялся, и, во-вторых, что говорил на русском», — подчеркнул Толстой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возвращение делегации РФ в ПАСЕ «победой здравого смысла», передает ФАН.

«Делегация — надлежащая для этого формата. Возвращение — весьма позитивное явление, мы приветствуем это», — подчеркнул представитель Кремля. Он также ответил на вопрос журналистов по поводу критиков, обвиняющих Россию в невыполнении ни единого требования ПАСЕ.

«Я рекомендовал бы критикам обратить внимание на резолюцию ПАСЕ», — резюмировал Песков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова заплатить свои долги и очередной взнос Совету Европы на общую сумму €60 млн.

«Россия <...> будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Москва может согласиться на оплату долга только в том случае, если ПАСЕ «устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций».

Отношения между РФ и Советом Европы зашли в тупик после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого полуостров воссоединился в Россией — ПАСЕ отказалась признавать российский суверенитет над полуостровом.

Тогда у российской делегации отобрали право голоса в ПАСЕ, из-за чего Москва отказалась платить членские взносы.

Начиная с 2016 года, Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса. В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов.

Еще зимой 2017 года вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы со всеми соответствующими полномочиями.

Совет Европы (СЕ) был основан в 1949 году, это самая старая в Европе международная организация. В состав СЕ входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек.