Поражение Украины в Европе: Россию вернули в ПАСЕ

Парламентская ассоциация Совета Европы (ПАСЕ) пригласила Россию участвовать в июньской сессии организации, однако сохранила возможность обсуждения прав нашей делегации без их аннулирования и приостановки. За соответствующую резолюцию ассамблея проголосовала в ночь на 25 июня, передает РИА «Новости».

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«Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров [Совета Европы] в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет <…> пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской сессии ассамблеи 2019 года», — указано в документе.

В пользу решения проголосовали 118 из 190 присутствующих парламентариев, 62 высказались против, еще 10 воздержались.

При этом резко против резолюции выступили делегации Украины и Великобритании — они внесли на рассмотрение более 200 поправок с единственной целью — затянуть принятие решения. Но Киеву и Лондону не удалось добиться поставленной цели, они лишь потратили «время и нервы своих европейских коллег», заявил руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», — добавил он.

При этом Москва не исключает такого развития событий, при котором полномочия новой делегации будут опротестованы во вторник.

«Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация России снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий или процедуре их подтверждения», — заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Киев достаточно остро переживает возвращение российской делегации в ПАСЕ и грозится покинуть организацию, в случае если Россия будет восстановлена в правах «без всяких условий».

«Оруэлловская реальность: война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила… Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня», — написал в фейсбуке глава украинской делегации Владимир Ариев.

Госдума и Совет Федерации еще 19 июня сформировали делегацию в ПАСЕ, в состав которой вошли семь сенаторов и 11 депутатов. Частью делегации, представляющей Совфед, руководит Сергей Кисляк. Кроме него, в состав вошли Александр Башкин, Андрей Епешин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Нижнюю палату представляют вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.

При этом ранее Леонид Слуцкий подчеркивал, что главным ожиданием Москвы от ПАСЕ было изменение санкционного механизма.

«Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы»,

— передает его слова ТАСС.

Изменения в регламенте были главным условием возвращения — российская сторона, в частности, требует новых правил отстранения национальных делегаций — так, чтобы их полномочия и права не могли быть ограничены. Осенью 2018 года ПАСЕ вынесла на голосование резолюцию по этому поводу, однако документ не встретил необходимой поддержки.

Сейчас ветер переменился. 4 июня был опубликован проект резолюции, согласно которому Россия должна принять участие в июньской сессии. Также резолюция предполагает изменения регламента организации — «в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах», цитирует документ РИА «Новости».

«Главный эффект от возвращения — Россия и Европа получат новую совместную дискуссионную площадку, где они смогут более конкретно и тщательно обозначить свои позиции по актуальным вопросам, — считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. —

Однако, учитывая неформальный характер обсуждений, очень трудно сказать, будет ли это полезно. Вероятно, дискуссия не будет выходить за рамки самой ПАСЕ».

Восстановление полноценного членства России в ПАСЕ может стать символическим завершением кризиса, начавшегося еще в 2014 году. Напомним, тогда российская сторона была лишена ряда основных полномочий — в частности, права голоса и права на должности в руководящих органах ассамблеи, а также возможности участвовать в мониторинговых миссиях. Причиной произошедшего стали референдум в Крыму, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией, и развитие гражданского конфликта на юго-востоке Украины.

Спустя год санкции были расширены, российские дипломаты неоднократно заявляли о невозможности работы в сложившихся условиях.

В 2015 году Россия в знак протеста отозвала свою делегацию, а еще спустя два года перестала платить членские взносы. Последние составляют порядка 32 млн евро в год.

В марте прошлого года в ПАСЕ признали, что приостановка российских платежей стала одной из причин финансовых трудностей организации. В частности, ассамблея столкнулась с дефицитом бюджета — 1,5 млн евро.

Политико-экономический конфликт достиг своего пика и казался делом принципа. Руководство ПАСЕ не могло пойти против сложившейся политической конъюнктуры — уступки России в перспективе могут поставить вопрос и о пересмотре европейской позиции по украинскому кризису. Эти перспективы осознает и сама Украина — президент Владимир Зеленский уже выступал против возвращения РФ в ПАСЕ. «Россия не выполнила ничего из того, что должна была выполнить», — заявил Зеленский.

Москва, в свою очередь, не намерена терпеть свой ограниченный статус. Теперь она, кажется, одержала верх — но из-за специфики работы самой ПАСЕ реальная польза такой победы выглядит туманно. Консультативный характер организации дает возможность донести свою точку зрения, но не реализовать ее.

А как российская, так и общеевропейская точка зрения по большинству вопросов уже давно общеизвестна.

«Самостоятельного эффекта от отсутствия России в ПАСЕ, по сути, не было, — резюмирует Владимир Брутер. — И Россия, и Европа имеют по большинству вопросов устоявшиеся позиции, которые трудно изменить дискуссией. Тем более, что взгляды западноевропейских стран по России весьма консолидированы. Они скорее боятся дискуссии, чем хотят ее».