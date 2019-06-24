Сдать назад: США и Россия пытаются избежать войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит жесткие санкции против иранского духовного лидера Аятоллы Али Хаменеи, лишая его доступа к финансовым инструментам, которые могут быть использованы для финансирования антиамериканской активности в странах Ближнего Востока. Вашингтон полагает, что под управлением высшего руководителя Ирана могут находиться финансовые средства в размере $95 млрд, сообщает «Би-би-си».

Министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что США ввели санкции против некоторых военных руководителей Ирана.

Как заявил американский чиновник, под санкции попали трое военнослужащих КСИР, в том числе командующий ВВС, который, по версии Вашингтона, ответственен за крушение беспилотника США. Стоимость аппарата составляет $123 млн.

Реклама

По его словам, Соединенные Штаты также готовят меры против главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа, передает Reuters. «Мы объявляем о санкциях в отношении тех, кто несет ответственность за недавние действия [Ирана на Ближнем Востоке]», — отметил Мнучин.

Отношения Вашингтона и Тегерана серьезно накалены. Недавно иранские военные сбили американский беспилотник. Ранее The Wall Street Journal отметило, что советники президента США пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану. Однако Трамп отверг эти планы.

В то же время советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон отметил в беседе с The Associated Press, что Тегерану не стоит путать благоразумие и осмотрительность Соединенных Штатов со слабостью. Он подчеркнул, что никто не давал иранской стороне «лицензию на охоту» на Ближнем Востоке.

При этом Вашингтон посылает Тегерану конфликтующие сигналы: ранее президент США заявил, что готов пойти на переговоры с Ираном «без предварительных условий». Иран отверг это предложение, считая, что Вашингтон должен вначале снять нефтяное эмбарго.

В настоящее время в Израиле проходят переговоры между секретарем российского Совета Безопасности Николаем Патрушевым, Джоном Болтоном и их израильским коллегой — главой Совбеза Израиля Меиром Бен-Шабатом. Американские СМИ назвали встречу «беспрецедентным саммитом безопасности».

Перед встречей в трехстороннем формате Патрушев был принят израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Как отметил пресс-секретарь главы российского СБ Евгений Аношин, стороны «обсудили российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов спецслужб и оборонных ведомств». Об этом пишет РИА «Новости».

После встречи Болтона и Патрушева Аношин завил, что стороны «обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности», среди них — контроль над вооружениями и ситуацию в Венесуэле. Он также отметил, что собеседники говорили о вопросах «региональной безопасности».

Именно последнюю тему эксперты считают главной в беседе сторон: израильских представителей, на чьей территории проходят переговоры, в меньшей степени интересует ситуация в Венесуэле.

«Венесуэла далеко, а главное — это Иран и урегулирование в Сирии. Тут все на грани войны», — говорит «Газете.Ru» собеседник в политических кругах Израиля.

Ранее Нетаньяху отметил, что встреча — «важный шаг, гарантирующий стабильность на Ближнем Востоке во времена турбулентности». Он также отметил, что сам факт проведения переговоров представителей двух «супердержав» подчеркивает «международное положение» Израиля.

Эксперты и СМИ отмечают, что одна из главных тем беседы трех сторон — ситуация, связанная с присутствием Ирана в Сирии. Как отмечает ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик встреча в Израиле — «это совещание по национальной безопасности, которое касается не только Сирии, но и остального региона. Пока рано делать выводы, но все возможно», — говорит эксперт, добавляя, что если «Россия не убедит Иран взять назад», Израиль будет продолжать наносить удары по проиранским вооруженным формированиям в Сирии.

В Израиле не скрывают, что хотят ухода Ирана из Сирии, поскольку считают присутствие Тегерана в соседней стране угрожает безопасности еврейского государства. Главное, чего опасается Израиль, — присутствие в Сирии вооруженного крыла шиитской группировки «Хезболла».

Иран при этом — союзник России в Сирии, так как он борется с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России). В то же время Тегеран — гарант мирного процесса в Сирии, наравне с Россией и Турцией, и Москва не хочет ссориться с влиятельным региональным союзником.

При этом в Кремле учитывают и интересы Израиля, а потому играют роль определенного посредника между двумя враждебными сторонами. Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат кнессета от партии «Наш дом — Израиль» Евгений Сова, Россия учитывает интересы Израиля:

«Мы высоко ценим сотрудничество между нашими странами и заявления российского президента [Владимира] Путина о необходимости обеспечить безопасность Израиля. Добавлю, что в вопросе противодействия иранской угрозе в Израиле нет оппозиции и наша стратегия не претерпит изменений». По словам политика, «стремление Ирана заполучить ядерное оружие любой ценой является не только проблемой Израиля, но и всего мирового сообщества».

Тот факт, что встреча проходит в Израиле, а Болтон является главным проводником иранской политики Белого дома говорит, что

США также понимают, что ключ к Ирану необходимо искать на переговорах с Москвой.

Рычаги для воздействия на Иран у Москвы есть, о чем ранее рассказал ранее «Газете.Ru» израильский политический эксперт, бывший посол Израиля в РФ Цви Маген. Он отмечал, что Москва уже предлагала США и Израилю минимизировать иранское присутствие в Сирии, однако стороны не пришли к соглашению.

«Если кто-то делает такие предложения, это значит, что он может их реализовать, а, значит, возможности для компромисса есть», — считает дипломат.

Ссылаясь на свои источники, израильский телеканал Kan сообщил, что Израиль и США хотят предложить России различные инициативы в обмен на помощь в сокращении влияния Ирана в Сирии. Однако американские эксперты в области международной безопасности отмечают, что уговорить Россию поступиться определенными позициями будет сложной задачей.

Однако угроза войны может заставить Иран уйти из Сирии, попытавшись сохранить лицо с помощью своего союзника России. При этом официальная просьба должна исходить от правительства Башара Асада, по приглашению которого иранские военные и находятся в стране. Сделать ему это будет сложно: в отличие от своего отца Хафеза Асада, который дистанцировался от Ирана, Асад-младший слишком зависим от иранского присутствия.