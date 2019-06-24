Санкции и нацпроекты: Медведев встретился с Филиппом

Запад в любой момент может отменить антироссийские санкции – такое заявление сделал премьер-министр Франции Эдуар Филипп на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в понедельник, 24 июня, в нормандском городе Гавр.

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В ходе беседы двух делегаций Филипп пояснил, что одной из главных целей данной встречи является подтверждение и расширение – придание дополнительного импульса – двустороннему экономическому сотрудничеству, которое продолжается несмотря действие режима ограничительных мер.

Премьер Франция напомнил, что его страна является одним из крупнейших иностранных работодателей в России, и привел в пример сеть «Ашан», автомобильные заводы Renault, и указал на общую инвестиционную заинтересованность французского бизнеса в российскую экономику.

«Санкции — это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения. Мы должны обогащать ноу-хау. Россия объявила о грандиозном плане развития на период до 2024 года, охватывающем 12 национальных проектов. Мы бы хотели предложить свое взаимодействие России, выйдя за исторически сложившиеся стратегические сферы», — подчеркнул Филипп.

На прошлой неделе Саммит Евросоюза принял решение о продлении санкций против России из-за невыполнения Минских соглашений между ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Киевом. Таким образом, Европа снова обвинила Москву в причастности к действиям ополченцев. При этом, Россия подчеркивает на то, что не является стороной гражданского конфликта на Украине и указывает на отсутствие доказательств позиции Запада, передает ФАН.

Чуть ранее

президент Франции Эммануэль Макрон также высказался за возобновление диалога с Россией.

Эта инициатива встретила одобрение в Москве.

«Европа должна вновь выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией». Это верный посыл. Но пока это слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия», — заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В начале нынешнего месяца Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.

По его словам, если ЕП сделает встречный шаг, то российская сторона в ответ отменит санкции, которые были ею введены после ограничений со стороны ЕС.

Российский лидер, что Россия будет следить за тем, какие решения принимает ЕП, и готов ли он изменить свою политику в отношении российского государства.

«Есть силы, которые говорят: надо восстановить отношения. Конечно, мы приветствуем это, но это не значит, что они пророссийские», — подчеркнул Путин.

Со своей стороны глава делегации общественных деятелей из стран Евросоюза (ЕС) Татьяна Говорова-Генард назвала антироссийские санкции ошибкой.

«Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе», — заявила жительница Люксембурга.

В прошлом месяце лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что

на предстоящих выборах в Европарламент европейцам нужно голосовать за политиков, которые «не будут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии»,

поскольку Европа хочет возобновления дружбы с Россией, передает НСН.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров напомнил, что в докризисный период – до 2014 года – властями двух стран были созданы различные механизмы двустороннего взаимодействия: большая межправительственная комиссия, регулярные встречи министров иностранных дел и министров обороны наших государств.

«Одна такая состоялась в Париже, другая — в Москве. Были также встречи на уровне специально созданной комиссией, которая занималась решением вопросов в сфере экономики и финансов. Намечались пути работы в сфере промышленности и торговли. Как вы знаете, более 500 французских компаний присутствуют на российском рынке. Практически никто из французских представителей бизнеса не ушел из России», — детализировал эксперт.