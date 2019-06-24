Пражское восстание: чехи митингуют за отставку премьера

В Праге прошел многотысячный митинг против чешского премьера Андрея Бабиша, против которого ведется расследование, связанное с субсидиями Евросоюза в размере 2,3 млн евро. Следствие подозревает, что для получения средств Бабиш, ранее занимавшийся бизнесом, создал фирму-однодневку и перевел средства на ее счета. В настоящий момент прокуратура решает вопрос о возможности уголовного преследования премьера.

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Собравшиеся на акции несли флаги Чехии и ЕС, на плакатах были написаны лозунги, критикующие Бабиша и требующие его немедленной отставки, передает «Радио Прага».

Из-за митинга было полностью перекрыто движение автомобильного транспорта и трамваев. Также с перебоями работали и некоторые станции метро. По данным телеканала CNN, в протестах участвовали более 250 тыс. человек.

При этом, как пишет РИА «Новости»,

люди приезжали в Прагу и из других городов Чехии — многие билеты, свидетельствуют транспортные компании, были выкупает еще за неделю до акции. Кроме того, участников подвозили на автобусах, специально подготовленных организаторами.

Ставшего в 2017 году премьером миллиардера Бабиша называют «чешским Трампом». Выходец из семьи чехословацкого дипломата, он в годы ЧССР работал в представительстве внешнеторговой организации и, воспользовавшись возможностями приватизации, начал заниматься бизнесом в сфере сельского хозяйства. До прихода в политику он был главой агропромышленного холдинга. В 2015 году его состояние оценивалось журналом Forbes в $2,5 млрд. При этом чешские правозащитники обвиняли Бабиша в сотрудничестве со спецслужбами, что сам он отрицал.

Бабиш известен своей критикой политики открытых дверей ЕС. В июле прошлого года премьер Чехии призвал бороться с нелегальной миграцией любой ценой. По мнению Бабиша, политика мультикультурализма угрожает традициям европейских стран.

В эфире «Радио Прага» политик подчеркнул, что не примет «ни одного беженца» из тех, кто пытается попасть в страны Евросоюза через Средиземное море. Такое положение дел он объяснил тем, что в настоящее время республика принимает граждан Украины.

Бабиш неоднократно выступал с критикой в адрес ЕС. Так, например, он считает, что Евросоюз не справился с ситуацией в Сирии. Чешский политик отметил, что с точки зрения международной политики ЕС не смог повлиять на все происходящее в Сирии.

«Де-факто мы, как Европа, в Сирии покинули позиции... [Мы] не смогли реализовать наше влияние», — подчеркнул Бабиш.

Политическим покровителем Бабиша считают президента Чехии Милоша Земана, поэтому среди демонстрантов звучат и лозунги против президента.

Интересно, что в прошлом месяце чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что не видит в российской стороне угрозы. По словам политика, с Москвой нужно вести диалог. Он уточнил, что это касается в том числе ситуации в Сирии, которую «проспали» европейские страны из-за недостаточной активности.

Стоит отметить, что Бабиш как и Земан настроен на прагматичные отношения с Россией: «Я не воспринимаю Россию как угрозу», — подчеркнул Бабиш.

Он выразил сожаление, что в отношениях с Россией западные страны вернулись к «квази-холодной войне». При этом Бабиш выказал надежду, что диалог с российской стороной нормализуется.

В ноябре 2018 года Бабиш в течение двух часов давал показания в связи с поездкой сына в Крым. Об этом сообщает Idnes.

Бабиш-младший при этом заявил, что его «похитили» и насильно отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по фирме отца. Премьер в ответ на эти слова заявил, что его сын страдает шизофренией. Впоследствии слова о диагнозе Бабиша-младшего подтвердили в клинике, где он наблюдался.

На днях произошел и эпизод с охранником Бабиша, который случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором премьер возвращался в Прагу. В результате инцидента никто не пострадал. Выстрел, согласно словам представителя полиции, произошел по неосторожности охранника. Он мог нечаянно нажать на курок, когда производил одну из операций, предусмотренных правилами несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.