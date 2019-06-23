Не договорились: Япония не подпишет соглашение с Россией

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке. Причиной этому могут стать существующие разногласия между Москвой и Токио, передает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседник японского издания сказал, что Россия и Япония мало уделили внимания туризму и совместной хозработе.

Как сообщает агентство, страны не обсуждали эти вопросы якобы с прошлой осени, так как уделяли больше внимания переговорам о мирном договоре. Таким образом, им не удалось урегулировать имеющиеся разногласия по отдельным направлениям предполагаемой совместной деятельности. В частности, речь идет об утилизации отходов и туризме.

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Kyodo обращает внимание, что японские представители предложили российской стороне учредить туроператора, который организовывал бы морские экскурсии по островам южной части Курил. Кроме того, Япония предложила установить на островах специальные прессы для мусора, которые сокращают его объем. Однако Москва, утверждает японское СМИ, ожидала более масштабных предложений, которые затрагивали бы вопросы строительства мусороперерабатывающих заводов, а также отелей и другой туристической инфраструктуры.

Отметим, что ранее Россия предлагала Японии перейти на полный безвизовый режим. Это намерение поддерживало и федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Этот шаг поможет достигнуть цели в 400 тыс. взаимных поездок к 2023 году.

«Ростуризм выступает за полную отмену виз между Россией и Японией. Это позволит кардинально изменить ситуацию с российско-японским туристическим обменом, в чем заинтересованы обе стороны»,

— завила РИА «Новости» руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Однако пока японские власти не готовы принять российское предложение, в том числе и о создании режима свободного передвижения между Сахалинской областью и Хоккайдо. Причиной этому, как пишет газета «Санкэй», является опасение Токио, что положительный ответ может означать признание Японией принадлежности Курил к России. Это, в свою очередь, противоречит ее официальной позиции, передает издание.

Тем не менее, по информации нескольких правительственных источников японского СМИ, эта тема якобы будет обсуждаться на запланированной на 29 июня встрече между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран «большой двадцатки» в Осаке.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский флаг над Курилами спущен не будет. Кроме того, по его словам, власти планируют и дальше развивать Дальний Восток и, в частности, Южные Курилы.

«У нас существуют большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все они будут реализовываться. Мы будем развивать там инфраструктуру. Аэропорт открылся недавно, как мы знаем», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

В конце мая премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что благодаря расширению территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» в регионе появится развитая туристическая инфраструктура, которая важна не только для самих жителей, но и для иностранцев, которые посещаю «эти очень интересные острова».

«Курилы — место такое интересное, там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно », — подчеркнул Медведев.

В то же время, Россия ожидает проведения переговоров с Японией. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после проведения «Прямой линии». Глава государства отметил, что ждет от встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ продолжения диалога, в том числе по мирному договору.

В то же время, несколькими неделями ранее японское издание Asahi со ссылкой на источники писало, что японские власти не собираются заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в ходе встречи в Осаке.

Как передает издание, странам не удалось прийти к согласию в вопросах, которые связаны с безопасностью и некоторыми историческими моментами. Тем не менее, авторы материала отметили, что японское правительство намерено продолжать переговоры по этому договору в долгосрочной перспективе.