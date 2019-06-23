Революция кресла: кто рассорил Россию с Грузией

С 20 июня в Тбилиси прошла серия акций протеста, которые имели явно антироссийский характер. Несмотря на это, президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что именно Москва является главным бенефициаром обострения внутренних противоречий в стране. Тем не менее, грузинский лидер полагает, что это не должно повлиять на посещение ее страны российскими туристами.

Однако сразу после начала конфликта Зурабишвили решила сыграть на антироссийских настроениях: она назвала Москву «врагом и оккупантом» и возложила на Россию ответственность за беспорядки в стране.

Более примирительное заявление Зурабишвили о туристах прозвучало после того, как президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запретили осуществлять авиаперевозки в Грузию. Запрет действует временно, однако в Кремле дают понять, что настроены жестко.

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По итогам встречи Совбеза России 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление».

Поводом к началу протестов в Тбилиси, действительно, стал приезд в Грузию российских парламентариев, посетивших страну по линии Межпарламентской ассамблеи православия. Эта международная организация была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента и объединяет членов парламентов 25 государств. Несмотря на то что членов делегации, включая российского депутата Сергея Гаврилова, принимали на парламентском уровне, представителям оппозиции не понравилось, что депутат занял кресло председательствующего. Сам он объяснил, что это место было указано ему грузинской стороной.

И хотя поводом к началу протестов в Грузии стал инцидент с Гавриловым, происходящее, как объясняют эксперты, связано с давним противостоянием между правящей партией «Грузинская мечта», основанной олигархом Бидзиной Иванишвили и оппозицией, которую представляет партия «Единое национальное движение».

Вторая политическая сила основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, у которого с Россией давний политический конфликт, который в августе 2008 года привел к военному противостоянию.

Вскоре после краткосрочной войны 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и эта ситуация по-прежнему вызывает болезненную реакцию в Грузии, отметил в недавнем интервью «Радио Свобода» эксперт по региону, американский политолог Томас де Ваал. В этой связи любой представитель политической элиты, проявляющий симпатии к представителю российской власти, «встречается с негативной реакцией».

В то же время эксперт уверен, что инцидент с Гавриловым был лишь предлогом для действий радикальных сил: «Они пытались использовать этот трудный и непопулярный инцидент [Гаврилова в парламенте] в качестве предлога, чтобы попытаться осуществить смену режима в Грузии. Это не значит, что правительство не совершило большой ошибки, но это значит, что некоторые представители оппозиции пытались использовать этот кризис в своих целях». Он также отметил, что Зурабишвили и Саакашвили — давние политические антагонисты, а между двумя политическими силами существует «глубокая поляризация».

Оппозиция обвиняет правящую партию в плохом экономическом положении страны, разыгрывая при этом и «антироссийскую карту».

C этими высказываниями согласен и грузинский политолог Георгий Канашвили. «Эта все-таки следствие долгосрочного кризиса, вызванного многими факторами. Конкретный случай сыграл роль детонатора. Митинг был стихийный, температура была высокая, и, видимо, «Единое национальное движение» постаралась использовать момент», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Необходимо отметить, что «революция роз» в Грузии в 2003 году, по итогам которой к власти пришел Саакашвили, также началась со штурма оппозицией парламента страны, где в то время выступал тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе. В нынешних событиях в Грузии Саакашвили участия не принимает и находится на Украине, где собирается участвовать в парламентских выборах в стране. В Грузию экс-президент вернуться не может из-за обвинений в превышении полномочий, но дал понять, что протесты поддерживает. «Россияне вообще обнаглели до конца», — заявил Саакашвили.

Среди лидеров протеста, пытавшихся ворваться в парламент, был давний соратник Саакашвили — Николоз Мелиа, который в свое время баллотировался в мэры Тбилиси.

В ответ на действия оппозиции власти действовали жестко, применив резиновые пули и слезоточивый газ. Впрочем, так действовали и власти во времена Саакашвили, когда разгоняли демонстрации. Несмотря на то что штурм парламента не произошел, тактическую победу оппозиция уже одержала: спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, представляющий партию «Грузинская мечта», ушел в отставку. Однако ситуация может выйти из-под контроля — протесты против властей охватили и Батуми — город, где экс-президент Саакашвили пользуется популярностью, так как в свое время помог превратить его в туристическую мекку.

Нормализация под угрозой

Эти события вызвали жесткую реакцию Кремля и, казалось, за считанные дни обрушили все позитивные начинания в российско-грузинских отношениях. Известно, что после ухода Саакашвили и его команды от власти Москва стала постепенно налаживать культурные и гуманитарные контакты с Тбилиси. Несмотря на то что дипотношения двух стран не были возобновлены, интенсивный диалог шел между грузинской стороной и спецпредставителем МИД России Григорием Карасиным.

Повестка встреч была связана, в основном, с гуманитарными и экономическими вопросами, но не с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признает Москва. Тбилиси же считают эти республики оккупированными территориями.

Российской стороной одно время даже не исключалась встреча с предшественником Зурабишвили Георгием Маргвелашвили. В июне 2018 года прогресс в отношениях двух стран отмечала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Начался процесс нормализации, за эти годы он принес всем известные позитивные результаты».

С нормализацией был связан высокий поток российских туристов, искренне любящих природу и культуру Грузии. В 2018 году в стране, по данным Российского союза туриндустрии, побывали 1,7 млн россиян.

Кроме того, процессу нормализации способствовали и действия российских бизнесменов, которые активно налаживали контакты в Грузии.

По данным Национальной статистической службы Грузии за 2018 год, объем иностранных инвестиций в страну составил более $1,2 млрд, из них доля инвестиций из РФ — $60 млн. В абсолютных цифрах это немного, но для страны, которая находится в дипломатической конфронтации с Россией, такой объем достаточно показателен. Считается, что притоку российского капитала в Грузию способствовал приход к власти «Грузинской мечты», основатель которой Иванишвили многие годы занимался бизнесом в России, где его русские друзья знали под именем «Борис».

При этом возросшая российская бизнес-активность беспокоит противников нынешней власти,

отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт аналитической группы GSA Теодор Карасик. «Инцидент с россиянином довольно симптоматичен, учитывая возросшее бизнес-влияние России в Грузии, — говорит эксперт, отмечая, что необходимо учитывать борьбу различных группировок за власть, а также отношения Грузии с Западом. — Сейчас наступает интересное время с точки зрения геополитики».

Все это ставит в сложное положение грузинского президента Зурабишвили, которой придется применить весь свой прошлый опыт, чтобы стабилизировать положение в стране. В Грузию она вернулась, прожив полжизни во Франции, где в свое время работала на высоких должностях в МИДе, а до этого в ООН. Однако на встрече с иностранными послами и представителями ЕС президент дала понять, что «не трудно догадаться, кто дестабилизирует ситуацию в Грузии».

Подобные заявления вряд ли могут служить основной для возобновления диалога Тбилиси и Москвы, и даже могут привести к еще большему ухудшению ситуации.

В обеих странах есть свои ястребы, которые еще живут воспоминаниями о конфликте 2008 года. При этом и в Грузии, и в России есть еще те, кто способен вести диалог, помня о знаменитых словах героя «Мимино»: «Я тебе такую вещь скажу, но только ты не обижайся».

Сейчас же, посольства Грузии за рубежом уже начали активно рекламировать в западных странах и США летний отдых у Черного моря, чтобы хоть как-то компенсировать предполагаемое снижение турпотока из России.

«С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие пару месяцев мы расскажем о путешествиях, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии», – заявили представители дипмиссии в Вашингтоне. Посольство Грузии в Дании пошло дальше и позиционирует на туристическом рынке свою «великолепную» страну, как державу, которую «Путин ненавидит больше всего».