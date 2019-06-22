«Привычное явление»: что Зеленский сказал о войне

Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА «Новости».

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«Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну», — цитирует издания слова украинского президента, которые приводит его пресс-служба.

«Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — считает Владимир Зеленский.

Отметим, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. За 1418 дней, которые продолжалась война, погибли около 27 млн граждан СССР.

Ранее, говоря о конфликте на юго-востоке Украины, глава государства отметил, что для восстановления Донбасса необходимо порядка нескольких сотен миллиардов гривен.

«По оценкам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 млрд гривен. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем», — сказал Зеленский в четверг, 20 июня.

Он отметил, что необходимо специально показать жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые, по его словам, «вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни «в единой, свободной и независимой Украине».

Кроме того, украинский лидер отметил, что одним из приоритетов его политики является прекращение боевых действий на территории юго-востока Украины. «Тут нет простых решений, сейчас мы сделаем все от нас зависящее, чтобы люди перестали гибнуть и этот фактор создавал минимум негатива для бизнес-климата на Украине», — обратил внимание Владимир Зеленский.

О том, что мир в Донбассе — это одна из главных его задач, он сказал также 18 июня в интервью немецкому изданию Bild. Он уверен, что решить проблему на юго-востоке страны можно при помощи дипломатии. В частности, считает Зеленский, этому поспособствуют переговоры в «минском формате». Он отметил, что минский процесс запускается Киевом «по-новому». Однако у Украины нет еще пяти лет, чтобы ждать, «потому что украинцы гибнут каждый день».

Кроме того, в интервью немецкому СМИ, украинский глава отметил, что начнет переговоры с президентом России Владимиром Путиным с того, «что Донбасс и Крым — это Украина». В ответ на это в его адрес посыпалась резкая критика, в частности со стороны представителей Крыма.

Так, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал Владимира Зеленского отказаться от претензий на полуостров, передает РИА «Новости».

«Эти темы не могут быть предметом переговоров. Вопрос Крыма окончательно закрыт. Россия не будет ни с кем вести какие-либо переговоры насчет своих территорий», — сказал Иоффе.

Он отметил, что Россия не является стороной конфликта, возникшего в Донбассе, поэтому с ней нет необходимости обсуждать принадлежность этой части территорий Украине. По мнению главы ОПК, сначала нужно провести переговоры с представителями Донбасса.

Подобное мнение выразили и в Кремле, отметив, что вопрос Крыма закрыт, а о возвращении Донбасса необходимо вести переговоры с жителями региона. «Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина двигается по пути решения мирным путем конфликта, возникшего несколько лет назад между Украиной и ДНР, ЛНР.

«Уже была проведена одна встреча, был назначен представитель Украины в трехсторонней контактной группе — второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах», — обратил внимание глава украинского государства.

Однако он готов разрешать этот конфликт только на дипломатическом уровне. По итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками.

Ранее он заявлял, что военнослужащие Украины будут «жестко и в соответствии с ситуацией» отвечать на все обстрелы со стороны ДНР и ЛНР. При этом, украинский лидер отметил, что считает, что ополченцы своими действиями нарушают минские договоренности.

В ДНР в ответ на это заявили, что подобные высказывания говорят о том, что президент не намерен поддерживать политику мирного урегулирования конфликта.