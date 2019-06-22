«Если бы не Ельцин»: как Крым мог стать российским в 1991-м

Бывший украинский дипломат Олег Волошин уверен, что вхождение Крыма в состав Украины было лишь вопросом времени. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает ФАН.

Волошин отметил, что, если бы в 1990-е годы в России правил бы не «компромиссный и признавший условные границы государств» Борис Ельцин, то регион стал бы российским еще тогда.

«Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100% без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота», — предположил бывший украинский дипломат. Он добавил, что, скорее всего, одним из условий признания украинской независимости стало бы вхождение Севастополя в состав России.

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Как утверждает Волошин, регион остался под юрисдикцией Украины только потому, что киевские власти предоставили ему в 1994 году автономию. По мнению экс-дипломата, Россия и Украина близки и ментально, и культурно, так как «вышли из одной империи». Поэтому, считает Волошин, для Киева важно наладить отношения с Москвой.

«Мы почему-то решили, что можем выйти из империи, хотя мы ментально и культурно едины. Мы до сих пор живем в едином культурном и информационном пространстве», — заявил дипломат.

Отметим, что Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова — порядка 90% — приняли решения о становлении российским регионом. Выбор крымчан не поддержали страны Евросоюза, а также США. Они буквально сразу после проведения референдума ввели антироссийские санкции. В то же время Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва много раз заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Между тем президент Чехии Милош Земан считает, что пора смириться с тем фактом, что Крым — это часть России. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу Barrandov. Кроме того, чешский лидер признал, что санкции не привели к предполагаемому результату и не повлияли на экономику и политику России. Глава государства отметил, что поменялись в отношении антироссийских санкций позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить», — заключил Земан.

Отметим, что в четверг, 20 июня, ЕС продлил «крымский» пакет санкций в отношении России. Ограничительные меры в частности включают в себя запрет на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз», «инвестиции в Крым или Севастополь».

При этом, как сообщил президент России Владимир Путин, Россия потеряла из-за санкций всего $50 млрд, в то время как потери Евросоюза составили $240 млрд за эти несколько лет.

Между тем в Крыму считают, что мировому сообществу, в том числе и Украине, стоит прислушаться к словам президента Чехии о принадлежности Крыма. Об этом РИА «Новости» сказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Это закономерное и логичное заявление, которое уже имеет не единичный характер. Это логичное продолжение того, что в итоге приведет к урегулированию крымского вопроса на международной арене», — считает Бобков.

Он отметил, что воссоединение Крыма и России — это «историческая данность», которую должны признать киевские власти. «На уровне реальной политики Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации», — добавил политик.

Тем не менее Украина пока не собирается этого признавать. Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, о чем в первую очередь собирается переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. В качестве приоритетных тем политик назвал признание Донбасса и Крыма украинскими территориями.

В Кремле в ответ на это заявили, что о возвращении Донбасса стоит говорить с самими жителями региона. «Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако ранее после общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР).

Тем не менее украинский лидер планирует «принести мир на Украину дипломатическим путем». Он уверен, что это возможно сделать при помощи переговоров в «минском формате». Зеленский также отметил, что киевские власти перезапускают этот процесс. В то же время страна не может «ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день».