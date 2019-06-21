«Будут проблемы»: Медведев ответил на обвинения Грузии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на выпад грузинского президента, назвав его крайне непрофессиональным. По его словам, грузинский лидер либо сознательно искажает положение в стране, либо попросту еще не вошла в курс дела.

«Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации», — цитирует РИА «Новости» Медведева.

Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений Москва даст рекомендации туристам относительно поездок. «И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии», — подчеркнул премьер.

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Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили действительно выступила с заявлением, что Россия заинтересована во внутреннем противостоянии в стране.

«Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала грузинский лидер в своем фейсбуке.

Акции протеста в Грузии уже привели к отставке спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», — цитирует его слова РИА «Новости».

В ответ на это замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что инцидент на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) был лишь предлогом для совершения акций протестов радикалами.

«Радикальная оппозиция, которая устроила весь этот шабаш, использовала факт нашего присутствия [российской делегации] там, факт проведения Межпарламентской ассамблеи православия как возможность для организации переворота в стране», — сказал парламентарий в разговоре с ФАН.

Он считает, что протестующие руководствовались вовсе не внутриполитическими мотивами, о чем говорят резкие антироссийские высказывания первых лиц Грузии, которые не изменили мнение оппозиции.

Отметим, что конфликт произошел после того, как глава российской делегации, участвовавшей в МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который также является президентом ассамблеи, занял во время открытия заседания кресло спикера законодательного органа Грузии. Это вызвало крайнее недовольство оппозиции, которая утром 20 июня устроила скандал.

После вынужденного перерыва депутаты от бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу» заняли трибуну президиума и устроили шумную акцию. Главным их требованием на начальном этапе конфликта был немедленный уход российской делегации из здания парламента. При этом оппозиционеры обвинили во всем происходящем грузинские власти.

По словам лидера фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, заседание ассамблеи должен был вести «коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации».

Из-за разразившегося скандала российские делегаты покидали, как сообщил Гаврилов, здание грузинского парламента «под охраной», так как оно было «захвачено радикалами». После этого российские политики в тот же день спешно покинули Тбилиси, отправившись в Москву, передает телекомпания IMEDI.

В то же время, как заявил Гаврилов, незадолго до прибытия российских представителей в Грузии прошла «фейковая» информация, что он якобы участвовал в вооруженном конфликте в Абхазии и Приднестровье. Сам парламентарий отметил, что никогда не воевал. Если он и бывал на территории тех стран, где были боевые действия, то занимался исключительно гуманитарной деятельностью.

В четверг оппозиция потребовала отставки спикера парламента Грузии, призвав его к ответственности. Кроме того, в ночь с 20 на 21 июня в Тбилиси прошли массовые протесты граждан, а также состоялся антиправительственный митинг. В ходе столкновений пострадали по меньшей мере 240 человек, передает РИА «Новости». Протестующие пытались штурмовать парламент, а полиция применяла специальные средства, в том числе слезоточивый газ.

Так, в ходе беспорядков в центре грузинской столицы пострадала наша коллега, журналист «Газеты.Ru».

«Спецназ пускал гранаты со слезоточивым газом в воздух, в том числе над моей головой. Когда одна из них приземлилась в толпе рядом со мной, пошел едкий дым, раздражающий носоглотку. Стала задыхаться, першило в горле. Пришлось зажать нос.

<…> Я тоже побежала [после того, как участники акции стали в панике покидать пространство перед зданием парламента]. Вонь от газа преследовала на удалении нескольких домов от парламента. Видела, как одному человеку оказывают помощь медики, кто-то из людей плакал», — передала она с места событий.

Между тем, в Кремле обеспокоены ситуацией, возникшей в связи со скандалом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси «русофобской провокацией», передает ТАСС.

«Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — отметил он.

Сегодня вечером в Тбилиси продолжаются акции протеста. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в центре грузинской столицы.