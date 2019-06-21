Теперь можно: суд пустил Саакашвили в Раду

Печерский районный суд Киева позволил экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Верховной рады. Соответствующую информацию политик рассказал в своем фейсбуке, передает ФАН.

«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года», — говорится в решении райсуда.

Стоит отметить, что Саакашвили в указанный период долгое время находился за границей — в Польше и Нидерландах.

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«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!» — объявил политик после оглашения судебного решения.

8 июня Саакашвили заявил, что его партия «Рух новых сил» самостоятельно будет участвовать в парламентских выборах на Украине. По словам Саакашвили, он приехал на Украину не для того, чтобы «в политические игры играть» или «за должностями гоняться». Досрочные выборы назначены на 21 июля — после роспуска Верховной рады новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экс-глава Одесской области рассказал, что к такому выводу в его партии пришли, когда посмотрели на старых политиков, старые партии и, когда его «захватывали и высылали».

«Мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно… мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией», — сказал Саакашвили.

Бывший президент Грузии вернулся на Украину 29 мая. До этого президент Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство. Саакашвили прилетел в киевский аэропорт Борисполь варшавским рейсом. По сообщениям украинских СМИ, Саакашвили встречали сотни сторонников с флагами Украины, выкрикивавшие его имя и антиправительственные лозунги.

В тот же день партия Саакашвили «Движение новых сил» приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом в среду заявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе. Он сообщил, что участие в выборах — это «не то, что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов».

Сам Михаил Саакашвили, впрочем, отказался участвовать в июльских парламентских выборах. Экс-глава Одесской обладминистрации добавил, что «будет помогать развиваться Украине», но уже в другом статусе. Других подробностей он приводить не стал.

В 2015 году Саакашвили стал губернатором Одесской области. Главными задачами на новом посту он определил борьбу с коррупцией и преступными группировками.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины «из-за недостоверно указанной информации в анкете». За шесть месяцев до этого грузино-украинский политик зарегистрировал на Украине политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его окружение и самого президента в коррупции.

В конце зимы 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Украины в киевском ресторане «Сулугуни» и выслан в Польшу. Впоследствии он уехал к своей жене и детям в Нидерланды, где получил временное удостоверение личности и зарабатывал деньги, читая лекции по политологии в Тильбургском университете.

«Когда я читал лекции айтишникам, главам этих больших компаний, я получил гонорары больше, чем за год губернаторства», — сказал Саакашвили. Он добавил, что за одну лекцию ему платили от €6 тыс. до €20 тыс. Будучи главой Одесской области, ему официально платили около $300 ежемесячно.

В октябре 2018 года Михаил Саакашвили заявил, что украинские власти попытаются его устранить: «скрутить, депортировать и даже убить».

Украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что Саакашвили никому не нужен — как «неуловимый Джо» из анекдота.

«У нас та же самая история — он просто никому не нужен. Он хорош, как горячий перец чили. Когда надо приправить какое-то «варево» — а сейчас на Украине <...> заваривают его — то, конечно, нужен такой перец чили в виде Саакашвили. Никто и не скрывает. С такой целью его и завезли обратно сюда, чтобы он ездил по стране, поднимал шорох, так — для разогрева перед выпуском главных сил. Как легковесных артистов, которые должны публику перед выступлением «завести», — предположил эксперт.