Скандал в Грузии: российских депутатов выгнали из парламента

Российская делегация во главе с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергеем Гавриловым уехала из Грузии после утреннего скандала в парламенте, сообщает грузинская телекомпания IMEDI.

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По информации СМИ, делегаты уже вылетели из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Москву.

Ранее Гаврилов сообщал, что парламентарии из России, прибывшие в Тбилиси для участия в сессии МАП, были вынуждены покинуть грузинский парламент из-за захвата здания радикалами, передает РИА «Новости».

«Мы покидаем здание под охраной», — приводит слова депутата пресс-служба комитета. Кроме того, уточнялось, что «здание парламента захвачено радикалами».

Как утверждал Гаврилов, накануне приезда российской делегации была распространена «фейковая» информация, о том, что он принимал участие в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Однако, как заявил сам глава комитета Госдумы, он никогда этого не делал. «Россию и Грузию объединяют братские православные узы», — отметил он.

По информации издания «Sputnik Грузия», конфликт начался в парламенте после того, как оппозиция увидела Гаврилова, открывавшего заседание, в кресле председателя законодательного органа Грузии. Это произошло в четверг, 20 июня, утром во время сессии МАП, на которую приехали делегации из более 20 стран, в том числе из России.

«К сожалению, из-за поведения группы радикалов, распространяющих лживые новости, мероприятие в парламенте было сорвано. Но мы будем искать место, для того чтобы вместе с грузинской стороной продолжить наше заседание. Мне очень жаль, что поводом послужила лживая информация, лживые новости — «фейк-ньюсы», — сказал Гаврилов журналистам.

При этом российский политик отметил, что никогда не брал оружия в руки. В таких горячих точках, как Сирия и Косово, он занимался исключительно гуманитарной деятельностью.

Как сообщает СМИ, после перерыва депутаты от бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу» заняли трибуну президиума и устроили шумную акцию.

Грузинские парламентарии пообещали, что больше Гаврилов там не появится. Во всем происходящем, по мнению оппозиционеров, виноваты власти Грузии.

При этом, передает ТАСС, кадры происходящего транслировались грузинской телекомпанией «Рустави — 2». Как утверждает лидер фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, «заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации».

О том, что российским депутатам нет места в парламенте Грузии, сказал и лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Арчил Талаквадзе. «В парламенте Грузии нет места для российских депутатов! Эта конференция должна быть незамедлительно прервана и члены Думы должны покинуть страну», — написал Талаквадзе в своем фейсбуке.

В то же время, по мнению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, выступление депутата Госдумы России Сергея Гаврилова является неприемлемым, передает ТАСС.

«Этот факт [выступление Гаврилова] вредит идее свободы нашей страны, грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам — пусть незамедлительно объяснят обществу причины случившегося и проявят жесткую реакцию в связи со случившимся!» — заявил Бахтадзе в фейсбуке.

Вместе с тем, грузинский депутат от правящей партии Закария Куцнашвили, который занимался организацией сессии МАП, извинился за скандал, возникший в парламенте, сообщает грузинское информационное агентство Interpressnews.

«Я осознаю то, что общество очень взволновано и раздражено тем фактом, что увидело российского депутата в кресле председателя парламента Грузии. Я хочу извиниться перед обществом», — сказал Куцнашвили, предположив, что ему стоило «с большим усердием» работать в международном секретариате (МАП).

Однако на этом недовольство не закончилось. Митингующие в знак протеста закидали яйцами и бутылками здание отеля, в котором находились Гаврилов и его коллеги, передает РИА «Новости».

В то же время, оппозиция настроена решительно и в отношении грузинских властей. Депутаты парламента Грузии от партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» требуют отставки спикера законодательного органа Ираклия Кобахидзе. Причиной этому является возникший на сессии МАП скандал.

«Мы считаем и от имени парламентского большинства заявляем, что за этим фактом обязательно должен последовать вопрос ответственности на высшем политическом уровне. Мы призываем главу парламента Ираклия Кобахидзе взять ответственность и уйти в отставку», — приводит ТАСС слова депутата от «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе.

Кроме того, по его словам, если требование не будет выполнено, то парламентарии начнут официальные процедуры импичмента.