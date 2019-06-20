«Это трагедия»: Путин дал совет Зеленскому

Президент России Владимир Путин считает, что то, что происходит на Украине нельзя назвать «комедией», это уже «трагедия».

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«Я помню его [украинского лидера Владимира Зеленского] выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине, все это было талантливо и смешно.

Но то, что мы сейчас видели, — не смешно. Это не комедия, это трагедия», — сказал Путин во время «Прямой линии».

Глава государства также обратил внимание на то, что Зеленскому нужно решать проблемы страны, раз он стал ее президентом. «Тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил», — отметил Владимир Путин.

Кроме того, глава России напомнил, что несколькими днями ранее Зеленский после общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР).

«А как тогда решать эти проблемы? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно», — считает Путин.

Он также отметил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины «увеличились», хотя во время предвыборной кампании Зеленский утверждал, что они, как и блокада, прекратятся.

«Ничего не делается. Блокада только усиливается. Ничего не происходит. Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — утверждает президент России.

18 июня в интервью немецкому изданию Bild Владимир Зеленский сказал, с каких тем начнет диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — сказал он, выразив надежду на скорое возвращение полуострова в состав Украины.

Кроме того, коснувшись темы урегулирования конфликта в Донбассе, президент отметил, что хочет «принести мир на Украину дипломатическим путем». В частности, он считает, что это возможно сделать при помощи переговоров в «минском формате». Он отметил, что минский процесс запускается Украиной «по-новому». Однако Киев не может «ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день».

В Кремле в ответ на это заявили, что о возвращении Донбасса стоит говорить с самими жителями региона.

«Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, с чего начнет разговор с украинским лидером президент России, Песков ответил, что Владимир Путин всегда начинает общение с «правильных фраз».

Между тем в Крыму считают, что переговоры должны проходить в Симферополе, чтобы Зеленский увидел реакцию крымчан на свои слова о принадлежности полуострова, передает РИА «Новости».

«Мы бы очень хотели, чтобы Путин и Зеленский провели встречу в Крыму на центральной площади Симферополя и чтобы Зеленский слова, с которых он хочет начать встречу с нашим президентом, сказал перед многотысячной аудиторией крымчан, которые в 2014 году сделали свой осознанный выбор, и увидел бы реакцию людей», — сказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на юго-востоке страны является главной задачей его политики, передает ТАСС.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — приводит слова украинского лидера его пресс-служба.

Он отметил, что Украина активизировала переговорный процесс в рамках минских договоренностей, двигаясь таким образом к мирному решению конфликта в Донбассе.

«Уже была проведена одна встреча, был назначен представитель Украины в трехсторонней контактной группе — второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах», — вспомнил Зеленский.

Тем не менее, за неделю до этого он заявил о том, что украинские военнослужащие в ответ на обстрелы со стороны ДНР и ЛНР будут действовать «жестко и в соответствии с ситуацией».

«Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», — приводит слова Владимира Зеленского его пресс-служба. Он добавил, что считает действия ополченцев нарушение минских соглашений.

Между в ДНР выразили мнение, что подобные заявления со стороны президента показывают только одно — нежелание поддерживать политику мирного урегулирования конфликта.