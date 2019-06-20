Встрече быть: почему Трампу надо поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящем саммите «большой двадцатки» (G20) встретится с российским лидером Владимиром Путиным, передает телеканал Fox.

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В России пока не подтверждают встречу Путина с Трампом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, график Владимира Путина на саммите в Осаке находится в разработке. «У нас пока нет никаких новостей по этой теме», — заявил Песков.

Встреча президентов двух стран будет короткой и пройдет в узком формате, однако даже сам факт встречи важен в контексте непростых отношений между двумя странами.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют и становятся «все хуже и хуже». Он также выразил надежду на то, что Россия и США смогут выйти на «какие-либо решения» после G20.

Как ожидается, в ходе встречи президенты могут затронуть вопросы международной безопасности — конфликты в Сирии, Венесуэле и на Украине. Россию также беспокоит ситуация вокруг Ирана в связи с давлением США на эту страну. На днях Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. В распространенном заявлении пресс-службы Пентагона объяснили такое решение «оборонительными целями» в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Кроме того, незадолго до возможной встречи в The New York Times появился материал, в котором утверждалось, что Вашингтон в течение года усиливал кибератаки на российские системы управления электросетями. Американские власти, по данным издания, пытаются разместить вредоносное программное обеспечение, чтобы собрать информацию и отключить отдельные элементы систем.

Последний раз президенты США и России встречались во время саммита в Хельсинки летом 2018 года. Однако эта встреча, на которую возлагалось немало надежд, к конкретным результатам не привела. Более того, Трамп оказался под огнем критики со стороны либеральных СМИ. Они обвинили президента США, что он больше доверяет Путину, чем своей разведке. При этом новая встреча состоится уже после публикации доклада о «российском вмешательстве» спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел сговора команды Трампа и России.

Если встреча Трампа и Путина состоится, на ней будет присутствовать уже новый советник президента США по России.

Вместо предыдущего советника Фионы Хилл это будет Тимоти Моррисон, член Совета национальной безопасности. «Трамп надеется изменить отношения с Россией, чтобы вести диалог на тему контроля над вооружениями, в том числе о возможном договоре США — Россия — Китай, который бы заменил уже недействующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил ранее обозреватель The Washington Post Джеймс Бейкер.

После выхода США из ДРСМД 1987 года свое участие в нем приостановила и Москва. Договор вряд ли удастся спасти, но на кону судьба другого документа — о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Срок действия договора истекает в 2021 году, и он может быть продлен еще на пять лет. Обеспокоенность по поводу судьбы договора выразили недавно несколько американских сенаторов и членов палаты представителей конгресса США — 6 июня они направили письмо американскому президенту, в котором призвали его продлить СНВ-3.

«Мы считаем, что решение отказаться от преимуществ СНВ-3, не продлив его, было бы серьезной ошибкой для стратегической стабильности и безопасности США, призываем вас к переговорам о продлении договора до 2026 года», — указано в распространенном заявлении конгресса США.

Составители документа считают, что без наложенных СНВ-3 ограничений Москва может быстро нарастить свой ядерный арсенал и таким образом вынудить США пойти на дорогостоящее и ненужное расширение своего вооружения для поддержания стратегической стабильности. По мнению законодателей, договор поможет избежать гонки вооружений.

Кроме того, глава Белого дома в японской Осаке планирует провести беседу с другим лидером, с которым у Трампа отношения не заладились — председателем КНР Си Цзиньпином — руководители двух государств обсудят проблемы «торговой войны», вызванной повышением американских пошлин на китайские товары.