Попытка номер пять: против Порошенко открыли уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) завело пятое уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил бывший замглавы администрации украинского экс-главы государства Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

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«Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и [спикера Рады Андрея] Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своем телеграм-канале. Отметим, что это дело, как и несколько предыдущих открыты по его заявлениям.

По словам юриста, тогда из коалиции «Европейская Украина» вышла фракция «Радикальная партия» Олега Ляшко, а затем партии «Батькивщина» и «Самопомощь». После этого, коалиция должна была прекратить свое существование, так из необходимых для принятий решений 226 депутатов, остались 217 парламентариев.

Портнов обратил внимание, что это не остановило Порошенко, и он предложил украинскому парламенту назначить премьера и членов правительства. При этом в официальных документах значилось, что коалиция существует, что является заведомо ложной информацией.

Экс-замглавы администрации Януковича отметил, что Порошенко, Парубий и премьер-министр страны Владимир Гройсман совершили преступления по статьям 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), 364 («Злоупотребление властью и служебным положением») и 366 («Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов») УК Украины.

Отметим, что ранее ГБР возбудило еще несколько уголовных дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Четвертым уголовным делом для экс-главы государства стало обвинение в узурпации судебной власти. Заявление, после которого началось расследование, подал также юрист Андрей Портнов.

До этого Портнов обвинил Порошенко в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда в ноябре прошлого года российские спецслужбы задержали украинских моряков из-за незаконного пересечения госграницы. По мнению юриста, Порошенко намеренно подверг опасности жизнь украинских военнослужащих.

Сам пятый украинский президент сказал, что «очень внимательно» следит за теми обвинениями, которые, по его словам, идут не от его личных врагов, а от «врагов Украины». Так, заведенное уголовное дело, связанное с конфликтом в Керченском проливе», он назвал «атакой на армию». При этом он ответил, что «ничего у них не выйдет».

Кроме того, Порошенко подозревается в злоупотреблении властью и своим служебным положением, которое он использовал, когда проходили назначения на руководящие должности в одной из ведущих компаний — «Центрэнерго».

22 мая специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила это уголовное дело против Порошенко и его соратников, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

В САП рассказали, что распределение «ключевых должностей в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» происходило совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти. Цель этих назначений, отмечает ведомство, — «хищение средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству». Назначения якобы велись под контролем Порошенко и народного депутата Украины Игоря Кононенко.

В результате всех махинаций из компании было выведено, по информации прокуратуры, порядка 6 млрд гривен ($228 млн). Наказание по этому уголовному делу может составить от пяти до восьми лет лишения свободы с отсутствием права занимать определенные должности.

Помимо этого, против Порошенко возбуждены еще уголовные дела за легализацию преступных доходов, отмывание денег при присвоении телеканала «Прямой», а также неуплату налогов. Экс-президент Украины якобы оформил СМИ «на офшорную компанию», которая формально принадлежала «бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко», сообщил Портнов. Юрист и этому делу дал ход.

Ранее Портнов заявил, что в июне в связи с расследованием возбужденных уголовных дел у Порошенко могут изъять имущество.

«Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко были арестованы. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне», — сказал он в эфире телеканала Newsone, отметив, что никаких юридических препятствий «для этого нет».

Сам экс-глава Украины Петр Порошенко ранее сказал, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявил Порошенко в конце мая.