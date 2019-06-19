Средневековые бандерлоги: Саакашвили приехал в Одессу и грозит мэру

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова и его сподвижников в коррупции. Как сообщает местное издание «Таймер», это заявление политик сделал на встрече со своими сторонниками у памятника Дюку Ришелье.

«Одессу захватили средневековые бандерлоги — мэр Геннадий Труханов и его команда погрязли в коррупции», — заявил Саакашвили.

Он также продемонстрировал собравшимся наручники, в которых его выдворили за пределы Украины. Бывший губернатор пообещал, что «защелкнет оковы на руках Труханова».

Реклама

По словам Саакашвили, у него есть задача — добиться досрочного роспуска городского совета и назначить внеочередные выборы на грядущую осень. Мэром же города, по его словам, займется «антикоррупционный спецназ».

Всего на встречу с Саакашвили пришло около 200 человек.

Накануне в эфире украинского ТВ Саакашвили заявил, что коррупция убивает украинских солдат, передает ФАН.

Саакашвили напомнил, что Украину каждый год покидают более двух миллионов человек. На учебу выезжает «лучшая молодежь», которая не возвращается обратно. Украину экс-губернатор Одесской области назвал страной, где крадут у военных. Из-за этих краж гибнут солдаты, считает он.

«Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история», — подчеркнул экс-президент Грузии.

Двумя днями ранее Саакашвили предложил перенести административный центр Украины из Киева. По его словам, это необходимо, чтобы «начать все с чистого листа».

Украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что Саакашвили просто «пытается быть нужным».

«Саакашвили ничего такого нового не говорит, это все до него говорилось. Что не должно быть вообще никакой администрации президента, только небольшой секретариат и небольшое здание, как в той же Чехии или Польше. Так что

Саакашвили просто пытается быть нужным, полезным. Он неудачник. Его страна его выкинула, он такой международный бомж. Зеленский его пригрел, потому что нужен еще один громоотвод», — полагает эксперт.

Бывший президент Грузии вернулся на Украину 29 мая. До этого президент Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство. Саакашвили прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Варшавы. По сообщениям местной прессы, Саакашвили встречали сотни сторонников с флагами Украины, выкрикивавшие его имя и разнообразные лозунги.

В тот же день партия Саакашвили «Движение новых сил» приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом в среду заявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе. Он сообщил, что участие в выборах — это «не то, что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов».

Сам Михаил Саакашвили, впрочем, отказался участвовать в июльских парламентских выборах. Экс-глава Одесской обладминистрации добавил, что «будет помогать развиваться Украине», но уже в другом статусе. Других подробностей он приводить не стал.

В 2015 году Саакашвили стал губернатором Одесской области. Главными задачами на новом посту он определил борьбу с коррупцией и преступными группировками.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины «из-за недостоверно указанной информации в анкете». За полгода до этого

грузинский политик зарегистрировал на Украине политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

В конце зимы 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Украины в киевском ресторане «Сулугуни» и выслан в Польшу.