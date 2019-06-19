Волки и санкции: Лавров посоветовал послу Швейцарии ходить в лес

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал послу Швейцарии в Москве Иву Россье поговорку «на случай санкций». Шутка была произнесена на церемонии открытия комплекса зданий швейцарского посольства на Чистых прудах, сообщает ФАН.

«Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить», — заявил глава российского МИДа швейцарскому дипломату.

Перед этим Россье прочитал стихотворение, состоящее из 14 пословиц, поговорок и фразеологизмов. В стишок вошли такие выражения, как «дед Пихто», «конь в пальто», «нет худа без добра».

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«Только тот меня поймет, кто в России поживет», — резюмировал швейцарец. Россье иронично подчеркнул, что его работа в Москве заключается в «мучительном изучении русского языка и попытке понять Россию».

Лавров, в свою очередь, вспомнил о своей работе постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке. Об этом министр иностранных дел рассказал, отметив расположение резиденции посла, находящейся на территории посольства.

По словам Лаврова, опыт жизни на территории постпредства показался ему тяжелым, поэтому он убедил Москву создать для главы представительства отдельную резиденцию.

«Это ваше решение, если вы хотите здесь жить. Конечно, я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам», — добавил, улыбаясь, глава МИД.

Реконструкция и строительство нового посольства Швейцарии в Москве — один из наиболее масштабных проектов по обновлению комплекса представительства европейской страны. Был отреставрирован и обновлен особняк XIX века, построенный по проекту русского архитектора Николая Якунина — здание стало резиденцией посла.

Кроме того, в Гусятниковом переулке было построено новое здание, рассчитанное на 80 сотрудников.

«Цель состояла в том, чтобы весь коллектив посольства работал вместе в одном здании, и не был разбросан по разным точкам в городе. И вот теперь все посольские службы объединены в одном месте», — заявил посол Швейцарии в РФ Ив Россье общественной радиостанции SRF.

Здесь же расположены рабочие кабинеты швейцарского офиса по туризму Schweiz Tourismus и Совета по культуре Pro Helvetia. Строительство нового здания посольства обошлось в ₣42 млн. Рекордная стоимость проекта вызвала легкий ажиотаж в альпийской конфедерации.

Сергей Лавров уже не в первый раз в иронично форме отвечает собеседникам. Как сообщает НСН, в середине прошедшей зимы он ответил шуткой на заявление немецкого корреспондента ARD во время большой пресс-конференции по итогам 2018 года. После того как журналист оговорился и назвал Сергея Лаврова министром иностранных дел ФРГ, представитель российского ведомства пошутил, что после таких слов его точно обвинят в стремлении захватить Германию.

Тогда же министр иностранных дел пошутил: когда представитель американского телеканала CBS не смог включить свой микрофон, Мария Захарова посоветовала ему для этого нажать кнопку. «Только не красную!» — воскликнул в шутку глава российского МИДа, имея в виду, наверное, кнопку для запуска ракет в «ядерном чемоданчике».

В августе 2015 года Сергей Лавров допустил достаточно грубое выражение в ходе конференции по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии — Аделем аль-Джубейром. «Дебилы, ***», — произнес министр, думая, что микрофон выключен. В МИД РФ заявили, что никаких ругательств от министра не слышали. В мае 2016 года Лавров прокомментировал этот случай, заявив: «Я потом смотрел, я там спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен».

В 2014 году Швейцария частично присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Берн ввел ограничения на размещение долгосрочных ценных бумаг пяти государственных банков РФ, оказавшихся под санкциями ЕС из-за ситуации на Украине.

МИД России осудил действия Швейцарии по частичной блокировке возможностей Сбербанка, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Россельхозбанка и ВТБ.

«Расцениваем данные решения Берна как необоснованные и свидетельствующие о том, что швейцарцы в ущерб собственным интересам продолжают воспроизводить недружественные шаги США и ЕС», — посетовали в ведомстве. При этом Швейцария не попала под ответные российские санкции в продуктовой сфере.

Благодаря российским санкциям в отношении пищевых продуктов из стран ЕС и США, Швейцария в шесть раз увеличила поставки голубого сыра в Россию и в 136 раз — молодых сыров.