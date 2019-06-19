Трамп запускает кампанию-2020

Между тем, в воздухе рядом с Amway Center появилась 20-футовая фигура ребенка Трампа в подгузнике. Сотни протестующих против были в восторге, они аплодироввли и фотографировались на фоне этой фигуры. Однако, это был не единственный воздушный шар, у входа на митинг во вторник. Владелец магазина одежды и купальников в Орландо изготовил 200 небольших воздушных шаров — также с Трампом в подгузнике.