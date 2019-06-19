Трамп запускает кампанию-2020

Трамп вновь намекнул, что его пресс-секретарю Саре Сандерс стоит избираться в губернаторы Арканзаса, откуда она родом.
Кроме того, он от всего сердца поблагодарил граждан своей страну, так как это именно они привели его в Белый дом и поэтому он будет стоять за них до конца.
Трамп пообещал стране, что никогда не даст в обиду своих граждан, и ни в коем случае не допустит, того что им придется худо жить. Также он поблагодарил свою семью и команду за поддержку и отличную работу в ходе его президентского срока.
Также он заявил, что Америка уже великая и теперь его слоганом станет — «Сохраним Америку великой!».
Трамп заявил, что Америка может легко обойтись и без торгового соглашения с Китаем, обосновав это тем, что сотрудничество с Китаем приносит стране $500 млрд убытков в год.
Трамп заявил, что политики в Вашингтоне боятся того, что он снова займет пост президента. Затем он добавил, что пойдет на второй «срок и доделает свою работу».
Трамп обрушился с критикой на Хиллари Клинтон, напомнив об уничтожении ею десятков тысяч писем из электронной почты в ходе расследования дела о нарушении гостайны.
Напомним, что Москва отрицает вмешательство в американские выборы.
На этом фоне, говорит Трамп, Обама зная, что Россия вмешивается в предвыборный процесс, сидел сложа руки, потому что полагал, что на выборах 2016 года победит Хиллари Клинтон.
Трамп напомнил слова Обамы в разговоре с Медведевым о том, что после выборов 2012 года он, Обама, будет иметь более значительное пространство для политического маневра. «Мне тогда это очень не понравилось», — заявил Трамп.
Трамп, отметив успехи США в экономическом росте, тут же начал разоблачать организаторов «российского дела», который незаконным образом шпионили за его предвыборным штабом в 2016 году, а уже в ходе его президентства устроили «крупнейшую охоту на ведьм в истории США».
Трамп взял слов и уже начал разоблачать fake news — но пока в мягкой форме: мол СМИ готовы наврать про число участников данной акции
Она говорит, что горда тем, чего удалось достичь администрации ее мужа за столько короткий промежуток времени.
А вот на горизонте появился и Трамп с Меланией.
На разогреве выступает вице-президент США Майк Пенс.
Президент Дональд Трамп уже прибыл в Орландо, где он собирается начать свою предвыборную кампанию с митинга. Ведутся последние приготовления перед его началом.
Однако, не обошлось и без столкновений. Сообщается, что как минимум два раза группа людей в футболках с надписью «Proud Boy» выходили на улицу, где проходил протест против Трампа. Их останавливали группы сотрудников полиции.
Между тем, в воздухе рядом с Amway Center появилась 20-футовая фигура ребенка Трампа в подгузнике. Сотни протестующих против были в восторге, они аплодироввли и фотографировались на фоне этой фигуры. Однако, это был не единственный воздушный шар, у входа на митинг во вторник. Владелец магазина одежды и купальников в Орландо изготовил 200 небольших воздушных шаров — также с Трампом в подгузнике.
Также перед ареной Amway Center в Орландо ведется продажа значков, шляп и футболок с соответствующей символикой, включая «Trump 2020». В летнюю жару некоторые женщины пришли в купальных костюмах с надписью «Make America Great Again».
Трамп анонсировал сегодняшнее мероприятие так: «Люди никогда не видели ничего подобного (если только вы не играете на гитаре). Будет люто! Увидимся позже!». Некоторые сторонники действующего президента начали выстраиваться в очередь для участия в сегодняшнем митинге еще в понедельник.
На руку Трампу играет энтузиазм республиканцев, который достиг рекордного уровня. Впрочем, энтузиазма на этих выборах не занимать и демократам.
В свою очередь, демократы надеются, что Трампу в этот раз не удастся победить. Они аргументируют свои ожидания тем, что Трамп усложнил жизнь людей после всего лишь двух лет пребывания у власти.
Источники утверждают, что в ходе своего выступления Трамп будет стремиться увязать достижения своего первого срока с целями, которые он надеется достичь в течение четырех лет второго срока.
Сегодня президент Дональд Трамп запусает свою кампанию по переизбранию. Митинг пройдет во вторник вечером по местному времени в Орландо (штат Флорида).