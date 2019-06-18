Дело о насилии: с чем связана смена главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп сменил исполняющего обязанности главы Пентагона. Об этому американский лидер написал в твиттере.

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«И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность [главы Пентагона], чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии [Марка] Эспера», — заявил Дональд Трамп.

Кроме того, глава Соединенных Штатов поблагодарил Шанахана за «прекрасную службу» и выразил уверенность в том, что Эспер «проделает прекрасную работу» на новом посту.

В июле 2017 года Патрик Шанахан стал первым замминистра обороны США. В январе 2019 года был назначен исполняющим обязанности главы Пентагона в связи с уходом в отставку Джеймса Мэттиса.

В мае этого года Дональд Трамп предложил кандидатуру Шанахана на пост главы оборонного ведомства. Об этом заявили в пресс-службе президента США. В сообщении говорится, что Патрик Шанахан «доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство».

Он в свою очередь написал в твиттере, что это выдвижение является для него «большой честью». «Если мою кандидатуру утвердит сенат, я продолжу энергично реализовывать нашу стратегию национальной безопасности», — пообещал он.

Отметим, что министр обороны подчиняется непосредственно президенту. Выдвинутая американским лидером кандидатура на пост главы Пентагона должна быть одобрена в сенате.

Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники сообщил, что Трамп начал сомневаться в выдвинутой на пост главы ведомства кандидатуре Шанахана. Как рассказали собеседники СМИ, Трамп интересовался альтернативными кандидатами на этот пост, как минимум у трех своих доверенных лиц.

В ответ эти люди назвали Трампу имя министра обороны министра армии Марка Эспера, так как ранее власти якобы рассматривали его кандидатуру на пост главы Пентагона. Эспер, отмечает NBC News, был среди кандидатов, которых на этот пост рассматривал Трамп.

В то же время, по информации газеты USA Today, экс-кандидат на должность министра обороны решил не продолжать процесс на фоне скандальной истории о бытовом насилии, которая в настоящее время расследует ФБР, передает ТАСС.

Речь, как утверждает автор материала, идет об инциденте, который произошел 28 августа 2010 года. В применении насилия Шанахана обвинила являвшаяся тогда его женой Кимберли Джординсон. Они повздорили после того, как приехали домой после встречи со знакомыми. В гостях, отмечает издание, они употребили алкогольные напитки, что поспособствовало крупной ссоре.

Полиция, прибывшая по вызову Джординсон, арестовала ее, а не Шанахана. Полицейские заподозрили женщину в бытовом насилии на основании полученных от супругов показаний. Впрочем, позже обвинения были сняты с Джординсон.

Позднее Шанахан отмечал, что его брак закончился «печалью и разочарованием». При этом он заверял в письменном заявлении, сообщает газета, что он никогда не занимался рукоприкладством.

«Я никогда не поднимал руку на свою бывшую жену и в полной мере сотрудничал с расследованием правоохранительных органов, которое завершилось выдвижением в ее адрес обвинений в нападении на меня. Я отказался [затем] от выдвижения этих обвинений в интересах семьи», — отмечал экс-кандидат на пост главы Пентагона.

В то же время их сын Уилл заявил газете, что инцидент спровоцировала его мать. Он отметил, что давал неточные показания в интересах матери, так как она его об этом попросила. Сама же экс-супруга Шанахана в интервью USA Today продолжала настаивать на своей версии событий.

Кроме того, передает ТАСС, Шанахан разместил заявление, в котором указал, что хочет отказаться от поста министра.

«После долгих размышлений я попросил не рассматривать мою кандидатуру на пост министра обороны. И я уйду в отставку с должности первого заместителя министра обороны», — приводит его слова агентство. Он добавил, что хотел бы стать главой Пентагона, но не ценой отказа от стремления «быть хорошим отцом».

По его мнению, это заставило бы переживать его детей, «разбередило бы раны, которые мы залечивали годами», отметил Шанахан.