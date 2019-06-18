«Уже и говорить нечего»: что скажет Путин Зеленскому о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин сможет начать диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским с правильных слов.

«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае если такое общение [с Зеленским] когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он [президент РФ] тоже начнет общение с правильных фраз»,

— сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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Накануне украинский лидер рассказал в интервью немецкой газете Bild, как бы он начал диалог с Путиным: «Донбасс и Крым — это Украина».

«Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса — они являются непосредственными собеседниками, — прокомментировал Песков заявление Зеленского. — Ну а по Крыму особо уже и говорить нечего».

17 июня Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Центральной темой переговоров стал именно Донбасс. На пресс-конференции по итогам встречи украинский лидер заявил, что главы МИД стран «нормандского формата» уже готовят новую встречу по Донбассу.

«Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата». Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров нормандского формата. Это и является ключевым вопросом», — заявил Зеленский.

Он также назвал свои условия для встречи с российским президентом. Среди них — освобождение «пленных», возвращение украинских моряков, задержанных Россией в ноябре 2018 года из-за попытки незаконно пересечь государственную границу РФ в районе Керченского пролива, прекращение огня и разведение войск в зоне конфликта.

Макрон, в свою очередь, выразил готовность «облегчить диалог с Россией». В целом, тема российско-украинских переговоров, судя по всему, обсуждалась не в последнюю очередь.

Впрочем, оценивать перспективы встречи Путина и Зеленского пока не рано. Сам украинский лидер, например, говорил о необходимости диалога еще на этапе предвыборной кампании. Однако вскоре он поменял свою точку зрения и заявил о недопустимости переговоров.

Еще одним ярким примером переменчивости нового украинского президента стал вопрос референдума о формате переговоров с Россией по Донбассу — раньше Зеленский заявлял о необходимости проведения референдума, но затем отказался от этой идеи.

Позиция президента Украины по вопросу Донбасса остается неясной именно из-за подобных противоречивых заявлений. На этот факт указал и Дмитрий Песков.

«Путин <...> занимает такую выжидательную позицию. Но, в целом, подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть», — отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, ключевыми моментами для отношений Москвы и Киева является «в целом недружественная позиция Украины» и «позиция Киева в отношении минских соглашений». Однако Зеленский по-прежнему не обозначил четко свою позицию по поводу этих вопросов, отметил Песков. Именно поэтому Кремль не спешит предпринимать какие-либо политические шаги.

Риторика нового президента относительно России, действительно, не так сильно отличатся от риторики его предшественника, Петра Порошенко. Владимир Зеленский призывает западные страны продолжать и усиливать санкционную политику.

Что же касается соблюдения минских соглашений, то здесь позиция украинского лидера тоже не способствует продвижению диалога. Зеленский уже заявил, что выступает против закона об особом статусе Донбасса и закона об амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

При этом минские соглашения предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений, но и амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Впрочем, сам российский лидер пока списывает противоречивые заявления Зеленского на неопытность украинского президента: «Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени». Путин подчеркнул, что Зеленский только приступает к работе, и это «объективное обстоятельство».