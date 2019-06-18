Киевская шарманка: Зеленский придумал фразу для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придумал первые слова, которые он намерен сказать президенту России Владимиру Путину в ходе их первой встречи. Об этом политик рассказал немецкой газете Bild.

«Для начала, Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский. При этом президент Украины разговаривал с немецкими журналистами в чрезвычайно неформальной обстановке — сидя вместе с ними на лестнице.

Он подчеркнул, что лелеет надежду на возвращение полуострова под желто-голубой флаг, поскольку «много-много раз» приезжал в Крым и «любит его». По словам Зеленского, для него Крым останется украинским «навсегда», передает НСН. Он также подчеркнул уникальность крымской природы и исторического наследия.

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Украинский лидер добавил, что санкции против РФ необходимо усиливать, если они не приносят ожидаемого эффекта. Он также подчеркнул, что Украина уже является частью европейского сообщества, но сделает все возможное, чтобы страны Евросоюза увидели в ней равного. Кроме того, Зеленский назвал НАТО гарантом континентальной безопасности и вновь отметил, что Украина стремится стать «надежным членом» Североатлантического альянса.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с ФАН заявил, что слова Зеленского говорят о том, что улучшений в российско-украинских отношениях ждать не приходится.

«Требования, которые Зеленский выдвигает, несут в себе нарушение нашей Конституции. Крым и Севастополь, в соответствии с Конституцией РФ, являются нашей территорией. Поэтому нарушать свой суверенитет мы никому не позволим», — подчеркнул сенатор от Еврейской АО.

Джабаров добавил, что ухудшение отношений с Россией лишь навредит Украине.

Свою позицию по Крыму Владимир Зеленский высказал еще во время инаугурации 20 мая, назвав полуостров и Донбасс «украинской землей». Он подчеркнул, что вверенное ему государство потеряло не только территории, но и людей.

«И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши», — заявил он на церемонии.

В тот же день новый президент Украины провел встречу с прибывшими на инаугурацию представителями Вашингтона. В ходе переговоров Зеленский призвал американскую администрацию усилить санкционное давление на Москву.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США продолжить ужесточение санкций против РФ», — отметил президент и поблагодарил американских чиновников за помощь в восстановлении суверенитета Украины.

Заявления Зеленского обладают определенной последовательностью. Еще будучи кандидатом в президенты Украины, он заявлял, что на встрече с Владимиром Путиным заявит ему об «оккупированных» Крыме и Донбассе.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Украинский политик отметил, что войну невозможно остановить, а Киев может победить Кремль «дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии».

Месяц спустя президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возможной встречи с Владимиром Зеленским.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что подискутировал бы с новым украинским лидером, как он собирается закончить конфликт в Донбассе без исполнения минских соглашений. «Все устали от конфликта в Донбассе... все ждут от будущего президента его решений», — отметил Путин.

Впоследствии российский президент неоднократно подчеркивал, что Зеленский до сих пор не сделал никаких действий на посту главы государства. По мнению Путина, это совершенно нормально, поскольку Зеленский адаптируется к новой должности и ответственности. Президент России отмечал, что ждет встречи с Зеленским и желает поскорее познакомиться с новым украинским лидером — но пока что Кремль занимает «выжидательную позицию». Это связано с тем, что от Киева не исходит однозначных сигналов, и Москва пока что просто не знает, с каких позиций начинать новый разговор с Украиной. Тем не менее, все наблюдатели отмечают, что Киев настроен по отношению к Москве весьма враждебно.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ как субъекты федерации в марте 2014 года — после госпереворота на Украине в результате «евромайдана». Жители полуострова решили выйти из состава украинского государства и на референдуме высказались за воссоединение с Россией. В поддержку этого шага выступило более 90% избирателей региона. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что «крымский вопрос» закрыт.

Обвинения Украины по поводу российской «агрессии» в Донбассе также не имеют под собой оснований, отмечали неоднократно в Москве. Стороной конфликта являются ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, несогласные с насильственной сменой власти в Киеве. Отсутствие российских войск в Донбассе признавали и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).