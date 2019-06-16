«Русские не забудут»: в Польше раскритиковали речь Дуды

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки «храбрее и мужественнее русских», являются неумной бестактностью и «ляпсусом». Статья с таким мнением была опубликована польской газетой Polityka.

«Русские реагируют весьма чувствительно на критику, задевающую их национальную гордость, и этот ляп они не забудут. Увы, но Дуда не в первый раз говорит от себя, а не читает заготовленный текст, и это оборачивается проблемами», — заявляет автор статьи, журналист Томаш Залевский.

По его мнению, неумно и бестактно говорить о «трусости» народа, который сломал нацистам хребет в Сталинградской битве и потерял в годы Второй мировой войны более 20 млн человек. Кроме того, слова Анджея Дуды о «спасении Европы от коммунизма» в ходе советско-польской войны в 1919-1921 годах и «порабощение Советами» выглядело как «эмоциональный поток жалоб обиженной страны», утверждается в статье.

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Стоит отметить, что в статье также указывается на «реальные недостатки» российских граждан. «Уфф! О России можно сказать много плохого. У россиян, если предположить, что такие обобщения вообще имеют право на существование, есть куча недостатков. Это, во-первых,

склонность терпеть жестокую деспотичную власть, наследие татаро-монгольского ига, а во-вторых — параноидальный страх окружения. Но это — эхо трагической истории, и вторжений — в том числе из Польши», — добавил Залевский.

Тем не менее, говорится в статье, слова Дуды «лишены мало-мальского веса», а от главы Польской республики «стоило бы ожидать большего такта».

13 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хотела бы «дружить» с Россией, но Москва все чаще показывает «неприятное, имперское лицо». На встрече с президентом США Дональдом Трампом польский лидер также назвал поляков «более смелыми, чем русские». Однако дружба с «великим соседом» Варшаве нужна, добавил он.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша», — подчеркнул польский лидер.

Дуда отметил, что Польша не хочет попадать в сферу российского влияния. Исторически обстоятельства сложились так, добавил он, что Москва «всегда хотела захватить» польские территории. «Я твердо уверен, что это самое большое желание польского народа — быть частью Запада с политической точки зрения», — подчеркнул польский президент.

Поляки, по его словам, более смелый народ, чем русские, и способны драться «до конца, несмотря ни на что». Дуда также обвинил Россию в «нападениях» на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году — это, по его мнению, «факты».

В преддверии встречи с Дудой Трамп заявил, что рассчитывает на «отличные отношения» между Польшей и РФ. По его словам, это возможно, и Варшаве удастся выстроить хорошие отношения с российской стороной. Кроме того, он выразил надежду, что отношения России и Соединенных Штатов также наладятся.

Стоит отметить, что на встрече польского и американского президентов были достигнуты договоренности по поводу «повышения обороноспособности Польши». Дуда договорился с Трампом, сообщает НСН, что Варшава купит более двух десятков новейших истребителей F-35 для своих Военно-воздушных сил, а кроме того — увеличит численность американских военнослужащих для «Форта Трамп» за свой счет. Солдат при этом Трамп планирует перебросить из Германии.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в разговоре с ФАН предположил, что Дуда «красуется» перед Трампом.

«Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу», — отметил эксперт.

В конце мая бывший депутат сейма Польши и Европарламента Януш Корвин-Микке потребовал от лидера партии «Право и справедливость» и экс-премьера Ярослава Качиньского ответить за оскорбления в адрес России перед гострибуналом. По словам бывшего парламентария, для Польши угрозу представляет не РФ, а Украина.

Он добавил, что тот, кто отталкивает от себя Россию, является преступником. По словам Корвина-Микке, на Украине особенной поддержкой пользуются неофашистские движения — «поддержка больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти».

Экс-депутат заявил, что с Россией нужно строить отношения по принципу «враг моего врага — мой друг».