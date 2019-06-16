«Президент для хохм»: Зеленского высмеяли за забег по фонтану

«Непосредственной и милой» назвал пробежку президента Украины Владимира Зеленского через работающий фонтан в Мариуполе председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

«Пробежал через фонтан. <...> Вся Украина обсуждает. Когда глава государства ничего сделать не способен – <...> ему остается развлекать своих граждан, плясать на сцене и бегать через фонтаны», – заявил член Совфеда.

Он добавил, что Зеленский — «президент для хохм и увеселений». По мнению Пушкова, украинский лидер не способен прекратить вооруженный конфликт в Донбассе.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в рамках рабочей поездки в Мариуполь. Выступив с речью на Театральной площади, политик направился к Драматическому театру, окруженный толпой местных жителей.

На видеозаписи с места событий видно, что Зеленский решил срезать путь к автомобилю и побежал прямо через работающий фонтан, где играли дети. Вслед за президентом Украины через струи воды побежали и сотрудники его службы безопасности.

В тот же день в ходе встречи с мариупольскими предпринимателями глава украинского государства рассказал о «реформаторских законопроектах», направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

Как сообщает НСН, Зеленский также пообещал увеличить инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса.

Пушков высказался также и об этом обещании президента Украины. По словам российского сенатора, это лишь «слова, слова, слова...». Первым делом, по мнению члена Совфеда, Зеленский должен прекратить обстрелы Донбасса, «а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет».

Тем не менее, прекращение войны в Донбассе является ключевым приоритетом для Владимира Зеленского. Об этом президент Украины заявил 14 июня. «Самая главная цель — остановить войну, остановить огонь [на Донбассе]», — подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что Украина ежедневно теряет своих солдат и мирных граждан.

9 июня пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель признала, что служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают проживающих в Донбассе мирных жителей, сообщил телеканал «1+1». По словам Мендель, ополченцы начинают обстреливать из жилых домов украинских военных, те «реагируют на провокацию» и стреляют в ответ, из-за чего гибнут гражданские.

Это заявление представитель украинского лидера сделала после того, как экс-президент Украины и

представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта Леонид Кучма призвал зафиксировать в документах запрет на ответные обстрелы в Донбассе.

Конфликт в Донбассе разгорелся в середине весны 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность нового украинского правительства, пришедшего к власти в результате государственного переворота. В результате войны более 13 тыс. человек погибли, около 1,5 млн бежали из региона. Украинские войска продолжают обстреливать кварталы Донецка и Луганска, нарушая Минские соглашения. Ополченцы практически ежемесячно сообщают о новых жертвах снарядов ВСУ.

Киев практически с самого начала обвинял Россию во вмешательстве в конфликт и заявлял о «войне Украины и России». Схожая риторика используется украинскими политиками и спустя пять лет — новый украинский лидер Владимир Зеленский, например, говорил о «двух войнах Украины». По его словам, один враг Украины — это коррупция, а другой — Российская Федерация.

Стоит отметить, что в июле 2017 года замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у Киева нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — подчеркнул Тука.

Более того, в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский в начале лета указывал, что Киев готов выполнять минские договоренности, но для начала, по его словам, стране необходимо стать сильнее, чтобы она могла защищать себя. Он также добавил, что власти Украины заинтересованы в улучшении жизненных стандартов украинцев, уничтожении коррупции и совершенствовании государства.

«Это возможно осуществить, только обеспечив нашу национальную безопасность», — резюмировал украинский лидер.