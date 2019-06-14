Особый путь: как Польша превратилась в изгоя

«Не в наших интересах находиться в ситуации острого спора с Россией. Однако вторая сторона явно не привыкла к тому, что есть государство, которое может играть важную роль в Центральной Европе и в этом смысле является ее конкурентом», — заявил в интервью радиостанции Wnet глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

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Политик считает, что именно Россия должна проявить инициативу в налаживании отношений между странами, поскольку Варшава лишь отстаивает собственные национальные интересы и укрепляет свои позиции в Европе.

Позиции эти, впрочем, весьма специфичны. Правящую партию «Право и справедливость», недавно занявшую первое место на выборах в Европарламент (42,4%), принято относить к евроскептикам — ее политическая линия часто входит в рассинхрон с принципами Евросоюза.

Осенью прошлого года Еврокомиссия обратилась в суд ЕС с просьбой рассмотреть и оценить законность проведенной в Польше судебной реформы. Инициированные «Правом и справедливостью» изменения, по мнению Еврокомиссии, ставят судебную власть в прямую зависимость от исполнительной. В частности, судьи, достигшие предельного возраста нахождения на службе, могут попросить президента о продлении полномочий.

Ранее Европейский суд юстиции постановил приостановить действие новых законов. Польская власть в ответ на это заявила о необходимости «тщательного анализа» таких решений, а также о поддержке введения законов большей частью населения страны. Судебная реформа остается камнем преткновения между ЕС и Польшей уже около трех лет — фактически, с момента ее запуска.

Поляки также стабильно игнорируют призывы европейских властей к переходу на евро. «Злотый — это такая защита нашей экономики», — объяснял ситуацию Ярослав Качиньский. По его мнению, страна должна сначала достигнуть экономического уровня европейских лидеров и лишь после этого принимать единую валюту. Это позволит избежать экономической зависимости от более развитых стран, считают польские власти.

Но накопившийся груз противоречий не вывел поляков на привычную дорогу в стан евроскептиков. Наоборот — по итогам выборов в Европарламент триумфаторы из «Права и справедливости» предпочли дистанцироваться от альянсов с другими европейскими правыми движениями. Основная причина — разногласия по российскому вопросу.

Если Марин Ле Пен («Национальное объединение», Франция) и Маттео Сальвини («Лига», Италия) выступают за диалог с Россией и даже ей симпатизируют, то взгляды Качиньского — абсолютно противоположны.

Позиции политиков расходятся и по другим вопросам. «Дело не только в том, что ее (Марин Ле Пен) финансирует Россия. Она намного правее в социальных вопросах. У нее слишком экстремальные взгляды, чтобы с ней сотрудничать», — заявил в интервью The Guardian Радослав Фогель, политический советник Ярослава Качиньского.

Одновременно с обособлением от всех и вся в Европе «Право и справедливость» делает активные шаги в сторону Соединенных Штатов — особенно в военном направлении. Осенью прошлого года Польша заявила о готовности самостоятельно построить и разместить на своей территории базу ВС США. В пользу этого решения высказался польский министр обороны Мариуш Блащак.

«Это будет наш общий успех: для Польши, потому что мы усилим обороноспособность нашей страны, и для США, потому что сфера «свободного мира» укрепляется благодаря польско-американским отношениям, отношениям в рамках Североатлантического альянса», — сказал министр.

Впрочем, перспективы создания базы, которую предложили назвать «Форт Трамп», пока туманны и являются, скорее, категорией будущего. Предельно очерченное настоящее — лишь визит президента Анджея Дуды в США и его переговоры с Дональдом Трампом.

Дуда прилетел в Соединенные Штаты 12 июня, итогом его переговоров с Трампом стало подписание ряда важных соглашений.

Во-первых, на территории Польши будет размещена эскадрилья американских беспилотников MQ-9. Их официальное назначение — сугубо разведывательное, но и спектр возможного военного применения самолетов крайне широк.

В частности, MQ-9 использовались США для воздушных атак в Афганистане и Йемене. На эти меры уже отреагировал российский МИД: замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва крайне обеспокоена данным соглашением.

«Это отражение линии на нагнетание военной напряженности в Европе, особенно на так называемом «восточном фланге» НАТО. Под надуманными предлогами реализуются программы, которые в значительной мере носят дестабилизирующий и эскалационный характер», — передают слова Рябкова РИА «Новости».

Без более привычной авиации тоже не обошлось: Трамп заявил, что Польша согласилась купить у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35. Наконец, американский военный контингент на польской территории будет увеличен на 1000 человек. При этом Штаты не планируют посылать в Европу новые силы — войска, вероятно, будут переброшены из Германии.

Последнее решение было принято не просто так — Трамп обозначил политико-экономический водораздел в Европе. Президент подверг ФРГ демонстративной критике за невыполнение обязанностей по военным отчислениям в рамках НАТО и за позицию Берлина по «Северному потоку — 2». Трамп также призвал европейские страны отказаться от российского топлива, обещая взамен «кое-что получше» — американский сжиженный природный газ. В это же время анонсируется сделка — Варшава купит у Вашингтона 2 млрд куб.м СПГ за $8 млрд.

Интересы Польши в энергетической сфере частично совпадают с американскими — успешная работа «Северного потока — 2» лишит страну значительной части доходов от транзита российского газа через свою территорию. Польше необходим новый источник средств — и, как считают эксперты, этим источником может стать перепродажа американского газа в Европу.

На встрече с Трампом президент Анджей Дуда поблагодарил США за политическую поддержку, а также заявил, что «Польша всегда будет частью Запада». В то же время польский лидер заявил и о стремлении к хорошим отношениям с Россией.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который гораздо больше нашей страны, у него гораздо больший потенциал, чем у Польши, в любом отношении», — обозначил ситуацию Дуда.