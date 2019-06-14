«Угроза всему миру»: как Трампа втягивают в войну с Ираном

Иранский лидер Хасан Роухани в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что

правительство США «реализует агрессивные подходы и представляет серьезную угрозу для всего мира».

На полях саммита Роухани встретился с президентом России Владимиром Путиным и призвал его к более тесному взаимодействию в регионе. Глава Ирана отметил, что ситуация «обуславливает необходимость большего взаимодействия» между Москвой и Тегераном, передает ТАСС.

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Путин, в свою очередь, напомнил о вкладе России, Турции и Ирана в урегулировании конфликта в Сирии, а также отметил, что отношения между Исламской Республикой и нашей страной носят «многоплановый характер».

Обе стороны работают как союзники в регионе и играют весомую роль в сирийском урегулировании наравне с Анкарой. Россия также со странами ЕС и Китаем является гарантом «ядерной сделки» с Ираном. Однако отношения между двумя государствами достаточно сложные, и

Россия, как отмечают знакомые с ситуацией источники во внешнеполитических кругах, будет сохранять дистанцию в случае возможного военного конфликта США и Ирана, однако будет работать в Совбезе ООН, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Президент Ирана дал понять, что его страна не заинтересована в конфликте с США. Не хочет военной кампании и сам президент США Дональд Трамп — по крайней мере, так он утверждает сам. При этом, как полагают наблюдатели в обеих странах, в Белом доме его окружает немало «ястребов», которые могут действовать жестко в случае обострения ситуации.

«Обе стороны играют в игру, кто мигнет первым», — так охарактеризовал ситуацию в беседе с «Газетой.Ru» дипломат, представляющий одну из стран региона.

США устами Трампа обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которая произошла в четверг, 13 июня. Тегеран уже официально отверг подобные обвинения. Ситуация осложняется тем, что один из танкеров принадлежал Японии, и именно в этот день в столице ИРИ с визитом находился премьер-министр этой страны Синдхо Абэ — он в настоящий момент пытается примерить роль посредника в диалоге между Вашингтоном и Тегераном. Таким образом Абэ планирует повысить роль Токио в урегулировании международных кризисов.

Иранская сторона заявила, что диалог будет возможен, если США снимут с Ирана нефтяные санкции, но Вашингтон на это не идет.

Ужесточение риторики США в отношении Ирана говорит о том, что Трамп вновь склоняется к мнению «ястребов», которых представляет его советник по национальной безопасности Джон Болтон. Работая в должности замглавы Госдепа США он помогал в написании знаменитой речи про страны «Оси зла». Тогдашний президент США Джордж Буш-младший произнес ее в 2002 году и причислил к ним как раз Иран (а также Ирак и КНДР).

Болтон, к слову, никогда не скрывал, что он выступает за военное решение ядерной программы Ирана, и даже опубликовал книгу с говорящим названием: «Остановить Иран — это бомбить Иран». При этом он отмечал в то время, что удар по Ирану может нанести Израиль. «Да, есть риск ответного иранского удара, но суннитские арабские государства, хотя и могут публично покритиковать Израиль, на самом деле будут очень довольны», — рассуждал он в интервью «Газете.Ru» в 2015 году.

Примечательно, что буквально недавно, во время визита в Японию, сам Трамп говорил об Иране в более мягкой тональности. В частности, он говорил, что не против диалога с Ираном.

Отмечая это обстоятельство, журнал The National Interest, недавно отметил, что оно связано с разногласиями между президентом США и Джоном Болтоном. Именно советника Трампа считают проводником наиболее жесткой антииранской линии.

Между тем, в администрации сильна позиция тех, кто выступает за максимальное давление на Тегеран. Это происходит потому, что и в правительстве, и в конгрессе немало тех, кто помнит события 1979 года, когда радикальные революционеры захватили американское посольство в Иран и несколько месяцев держали дипломатов в заложниках. Об этом обстоятельстве напомнил в беседе с «Газетой.Ru» один из бывших чиновников администрации Барака Обамы.

Эскалация ситуации в регионе Персидского залива может привести к военному конфликту между США и Ираном, который может привести к дальнейшей деградации ситуации в регионе.

Эксперты в связи с этим вспоминают историю «войны танкеров» во времена конфликта между Ираном и Ираком в 1980-1988 годы. Тогда самолеты ВВС Ирана атаковали танкеры Кувейта и Саудовской Аравии, которые возили нефть из этой страны, что помогало Ираку зарабатывать средства для продолжения военных действий.

Эскалация может привести и к трагическим случайностям, как это было в июле 1988 году, когда с американского военного корабля был сбит иранский гражданский самолет с 274 пассажирами на борту. Как писала американская пресса, военные США приняли гражданский самолет за атакующий американский корабль иранский истребитель.