«Остановить войну»: как Зеленский движется к своей цели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе является приоритетным направлением его политики. Об этом он заявил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком во время обсуждения вопроса урегулирования конфликта на юго-востоке страны, передает ТАСС.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — цитирует украинского президента его пресс-служба.

Он обратил внимание, что Украина двигается в направлении мирного разрешения конфликта, активизировав переговорный процесс в рамках минских соглашений. «Мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, был назначен представитель Украины в трехсторонней контактной группе — второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах», — вспомнил Зеленский.

Реклама

Он отметил, что страна не может долго ждать, так как Украина ежедневно теряет бойцов и мирных жителей, и «речь идет о жизни наших людей».

В то же время, по информации пресс-службы президента Украины, Мирослав Лайчак пообещал украинской стороне, что ОБСЕ будет содействовать достижению устойчивого мира в Донбассе.

Киевские власти также проводят переговоры и с главами государств. Так, стали известны темы предстоящей встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ее украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Во вторник, 18 июня, канцлер примет в своем ведомстве с воинскими почестями нового президента Украины Зеленского. В ходе рабочего обеда оба политика обсудят двусторонние отношения, реализацию минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины, а также украинский процесс реформ», — передает РИА «Новости» слова заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрики Деммер.

Тем не менее, пока члены правительства страны проводят переговоры на политическом уровне ситуация в зоне конфликта не меняется. Так, 14 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли окраины Донецка, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он отметил, что военные около 5:30 утра атаковали со стороны Марьинки. При этом украинские силовики использовали 13 мин калибром 82 мм. «В результате обстрела зафиксированы повреждения трех жилых домов. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет», — цитирует агентство представителя ведомства.

Днем ранее, 13 июня, официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил в эфире радио «Армия FM», что бойцы ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке. При этом расстояние до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 м.

Ильницкий отметил, что новое положение военных обеспечивает безопасность для мирных жителей, так как теперь они будут находиться дальше от линии соприкосновения. В то же время их новые позиции позволяют «лучше наблюдать» за военными самопровозглашенных республик.

Сам президент Украины, по всей видимости, поощряет такие действия военнослужащих. 7 июня Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе. При этом на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на приостановлении огня.

«Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», — цитирует украинского правителя его пресс-служба.

По его словам, подобные инциденты — вопиющие нарушения минских договоренностей. Кроме того, новый президент страны выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил украинских военных за проявленные в боях мужество и стойкость.

В ДНР посчитали, что эти слова главы государства показывают, что он не поддерживает политику мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщили в народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».

«Это заявление наглядно демонстрирует политику двойных стандартов Киева. Вопреки обещаниям установить мир в Донбассе, предложениям о перемирии и запрете ведения ответного огня, обстрелы населенных пунктов республики продолжаются ежедневно», — отметил собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что хотят урегулировать конфликт на юго-востоке страны мирным путем, но для этого, как считает представитель народной милиции республики, необходим соответствующий указ Зеленского.

«Вместо этого он, как и его предшественник [экс-президент Украины Петр Порошенко], такими заявлениями поощряет украинское командование на обстрелы и обострение ситуации в Донбассе», — уверены в ДНР.