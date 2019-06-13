«Останови Бориса»: как Джонсон рвется к власти в Британии

В Великобритании прошел первый тур выборов лидера Консервативной партии. Победителем стал экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, причем выигрывает политик с большим отрывом — за него проголосовали 114 членов партии из 313 (пока что участвовали только депутаты-тори).

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Второе место досталось главе британского МИДа Джереми Ханту, он получил 43 голоса. Министр окружающей среды Майкл Гоув замыкает тройку лидеров, его поддержали 37 депутатов.

Из десяти кандидатов во второй тур прошли семеро — это те политики, которые получили больше 17 голосов. Борьбу за пост также продолжат экс-министр Brexit Доминик Рааб (27), министр внутренних дел Саджид Джавид (23), министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20) и министр международного развития Рори Стюарт (19).

Не преодолели проходной барьер и, соответственно, выбыли из борьбы за пост бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр труда и пенсий Эстер Маквей и депутат Марк Харпер.

Впрочем, избирательная кампания только началась. 18-20 июня голосования продолжатся, выбывать будут те кандидаты, которые получат меньше 33 голосов. Если всем политикам удастся набрать проходной барьер, то борьбу покидает тот, кто финиширует последним.

20 июня останется лишь два кандидата. У них будет месяц на проведение избирательной кампании. В финале голосовать будут уже все члены партии (около 160 тыс.) по почте. В середине июля планируется объявить имя победителя, который займет пост премьер-министра Великобритании.

Результаты первого тура не стали неожиданностью. Сайт консерваторов Conservative Home накануне голосования назвал тройку фаворитов — Джонсон, Хант и Гоув. Британские букмекеры также прогнозировали победу Бориса Джонсона. Правда, ближайшим конкурентом они называли Доминка Рааба, при этом шансы Ханта и Гоува букмекеры также оценивали как высокие.

Поддержку экс-министру иностранных дел выразил даже президент США Дональд Трамп. Судя по результатам первого тура, Джонсон, действительно, обладает достаточно серьезными шансами занять пост премьер-министра — он получил в два раза больше голосов, чем Джереми Хант.

При этом позиция Джонсона вызывает немало вопросов. Цель будущего премьер-министра предельно ясна — вывести Британию из состава Евросоюза. Угодить необходимо не только Брюсселю, но и депутатам палаты общин. Позиции обеих сторон не оставили премьеру пространства для маневров. ЕС уже неоднократно заявил, что Британия может выйти только с той сделкой, за которую боролась Тереза Мэй. Пересматривать соглашение и вносить в него изменения Брюссель не намерен. Британские депутаты же не собираются принимать сделку Мэй. Палата общин уже трижды отвергла этот вариант соглашения.

Стоит отметить, что Джонсон, Хант, Рааб и Джавид не вписываются в рамки, поставленные Брюсселем и палатой общин. Эти четыре кандидата считают, что сделку надо изменить, на что Евросоюз вряд ли пойдет.

Если переговоры провалятся, политики предпочитают выйти из состава ЕС 31 октября вовсе без сделки. Проблема в том, что весной палата общин заблокировала вариант выхода Великобритании без соглашения. Вероятность того, что депутаты одобрят «жесткий» Brexit при новом премьер-министре все же мала — последствия этого варианта, действительно, нежелательны для британцев.

Фаворит предвыборной кампании Борис Джонсон является, пожалуй, главным представителем этой позиции. Этот политик категорично и красноречиво обещал уничтожить сделку Терезы Мэй и заключить с Брюсселем новую, более выгодную.

«После трех лет и двух пропущенных сроков мы должны покинуть ЕС 31 октября. И мы должны добиться большего успеха, чем действующее соглашение о выходе, которое трижды отклонялось», — сказал Джонсон.

Новая отсрочка, по мнению политика, равнозначна поражению. Однако отсутствие отсрочки означает отсутствие сделки. Как Джонсон намерен обойти блокировку палаты общин — неясно.

Тем не менее, несмотря на неопределенность в позиции экс-министра иностранных дел, этот политик стал безоговорочным лидером в борьбе за пост премьер-министра. Он действительно занял принципиальную позицию в противостоянии с Евросоюзом, однако Джонсон все равно столкнется со сложившимися в этой ситуации обстоятельствами в виде непримиримой позиции Брюсселя и палаты общин.

Стоит отметить, что Джереми Хант, занявший в четверг второе место, Доминик Рааб и Саджид Джавид придерживаются примерно той же позиции, что и Джонсон. Все они готовы к выходу без соглашения 31 октября.

Экс-министр Brexit считает, что «жесткий» развод не будет хаотичным для Лондона, а краткосрочные риски «управляемы».

Более реалистичными кажутся заявления Майкла Гоува и Мэтта Хэнкока. Они выступает против «жесткого» Brexit и, по крайне мере, осознают, что Лондону может понадобиться новая отсрочка, чтобы заново провести переговоры с Брюсселем об условиях выхода и дальнейших отношениях.

Против выхода без сделки выступает и Рори Стюарт. Он единственный, кто учитывает непримиримую позицию Евросоюза. Стюарт, вместе с тем, считает, что уже существующую сделку нужно протащить через палату общин в четвертый раз, что кажется нереалистичным.

Примечательно, что Хэнкок и Стюарт получили 13 июня наименьшее количество голосов среди тех, кто прошел во второй тур. При этом оба кандидата, судя по всему, довольны своим результатом.

Министр здравоохранения признался, что получил больше голосов, чем рассчитывал. А Рори Стюарт заявил, что набирает реальные обороты.

К слову, министр международного развития является главным противником Бориса Джонсона.

«Если он говорит, что может вывести нас 31 октября по своему плану, он вводит себя в заблуждение и вводит в заблуждение страну», — заявил Стюарт.

Министр международного развития также сообщил, что готов пойти на таможенный союз с ЕС, если у него не будет другого выбора: «Это то, что Турция имеет с ЕС. Это не [то же самое, что] находиться в ЕС».

Стоит отметить, что высокие шансы Бориса Джонсона обосновываются тем, что экс-министр иностранных дел думает не только о Brexit, но и о личных интересах партии консерваторов. Он уверен, что новая отсрочка грозит проведением досрочных выборов, на которых шансы партии не так велики.

Дело в том, что затянувшаяся история с Brexit и невозможность Терезы Мэй вывести страну из тупика вызывали у британцев раздражение и сильно пошатнули рейтинг консерваторов. Оппозиционная Лейбористская партия, очевидно, не намерена упускать такой шанс.

«Последнее, что нужно стране, — еще недели распрей между консерваторами и новый неизбранный премьер-министр. Кто бы ни стал следующим лидером Консервативной партии, он должен дать народу принять решение о будущем нашей страны через немедленное проведение всеобщих выборов», — заявил лидер лейбористов Джереми Корбин.

Поэтому уверенность Джонсона и его категорическая позиция относительно новых отсрочек внушает консерваторам надежду. Экс-министр иностранных дел уделяет немало внимания тому, как консерваторам удержать в своих руках власть:

«Задержка означает поражение, задержка означает Корбин».

Джонсон сделал себе имя, еще когда он был журналистом, критикующим ЕС. Он отличается громкими и неоднозначными заявлениями. Например, перед референдумом в Лондоне он сравнивал цели ЕС с целями Гитлера и Наполеона.

Очевидно, что Борис Джонсон, набрав более трети голосов от общего числа, почти наверняка станет одним из двух финалистов избирательной кампании. Кто бы ни стал противником Джонсона, ему стоит объединить вокруг себя депутатов, которые выступают против экс-министра иностранных дел. Им вполне может стать Майкл Гоув, который все же является более гибкой и компромиссной фигурой.

За таким финалом будет интересно наблюдать — Борису Джонсону прочили пост премьера еще во время избирательной кампании 2016 года. Тогда внутри Консервативной партии началась кампания «Останови Бориса». Майкл Гоув был соратником и правой рукой Джонсона. В день, когда Гоув объявил о своем участии в борьбе за пост премьера, Борис Джонсон снял свою кандидатуру.