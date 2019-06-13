«Требуем проверки»: будущего главу СБУ подвела жена

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил, откуда у его жены Оксаны российское гражданство. Его заявление опубликовано на странице ведомства в фейсбуке.

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«Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ», — рассказал Баканов. Он отметил, что «тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией».

«Зато с 1998 года она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской федерации с 2013 года», — продолжил первый заместитель главы ведомства.

Баканов в начале своего заявления отметил, что, когда он принимал решение идти в политику, он «осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом» и был к этому готов.

«Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать», — заявил украинский политик.

Он добавил, что его «спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя Председателя СБУ и не выявила препятствий предоставления допуска к государственной тайне».

Приближенный нового президента Украины Владимира Зеленского рассказал также про свою семью. «Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший — Степан, учится в школе», — сообщил Иван Баканов. Он подчеркнул, что его сыновья украинцы.

«Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию», — сказал в заключение первый замглавы СБУ Иван Баканов.

Отметим, что Иван Баканов является одним из основателей студии «Квартал 95». Владимир Зеленский назначил его замглавы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью после инаугурации, которая прошла 20 мая. До этого Баканов был главой предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии «Слуга народа».

Ранее, 3 июня, он заявил, что может стать главой украинской спецслужбы, если так решат парламентарии, передает РИА «Новости».

«От меня этот вопрос не зависит. Он зависит, в том числе, от Верховной рады Украины. Если Верховная рада утвердит мою кандидатуру, то, соответственно, я буду главой Службы безопасности», — сказал Баканов, отметив, что не знает, рассматривалась ли его кандидатура на этот пост.

Через несколько дней после этого заявления депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал провести прокуратурой страны проверку в связи с назначением Ивана Баканова. Ляшко посчитал, что Зеленский назначил его на должность замглавы СБУ незаконно.

«Я требую от генеральной прокуратуры и правоохранительных органов провести проверку результатов и обстоятельств назначения Баканова на должность первого замглавы Службы безопасности Украины. Проверить, не подделка ли его документы, не завербован ли он спецслужбами… Баканов был назначен Зеленским на должность незаконно», — сказал Ляшко в кулуарах парламента, трансляцию вел телеканал «112. Украина».

Парламентарий уверен, что перед своим назначением он должен был «пройти медкомиссию, сдать декларацию о доходах, пройти детектор лжи как сотрудник спецслужбы, чтобы иметь право для получения военного звания». По словам Ляшко, «ничего из этого не было сделано».

«Он незаконно получил звание лейтенанта для того, чтобы возглавить эту спецслужбу», — подчеркнул глава радикалов.

Представления об отставке высокопоставленных чиновников, в том числе главы ведомства, Зеленский внес в Верховную раду в конце мая. 6 июня парламентарии не приняли это решение президента страны. На тот момент, по информации РИА «Новости», в администрации украинского лидера не могли назвать кандидатуры на такие посты, как главы минобороны, МИДа и СБУ.

Спустя несколько дней, как заявил замглавы администрации президента страны Руслан Рябошапка, новоизбранный глава государства подписал представление об отставке генпрокурора Украины Юрия Луценко. Кроме того, Рябошапка сообщил, что Зеленский намерен направить для рассмотрения парламентариями представления на назначение новых министра обороны и главы Службы безопасности Украины.

Согласно украинскому законодательству, у президента есть так называемая «квота», по которой он может отправлять в отставку и предлагать кандидатуры на посты глав СБУ, минобороны и МИДа. Тем не менее, окончательное решение все равно принимают депутаты.