«Все указывает на Иран»: кто торпедировал танкер

На борту нефтеналивного танкера Front Altair, тонущего в Оманском заливе, могли находиться россияне. Кроме того, в команду судна, принадлежащего норвежской компании Frontline, входили моряки из Грузии и Филиппин, передает ФАН.

«Все 23 человека, бывшие на борту, переправлены на другое судно. Они находятся в безопасности», — сообщил представитель компании журналистам.

Информация о российских гражданах на борту торпедированного танкера проверяется Министерством иностранных дел и посольством России в Омане. Однако пока что никаких сведений о россиянах в дипмиссию не поступало, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Утром 13 июня арабские СМИ сообщили о торпедной атаке, которой подверглись два нефтяных танкера в Оманском заливе. Факт нападения подтвердил представитель береговой охраны султаната Оман.

«С танкеров поступал сигнал SOS, в районе их местонахождения были слышны взрывы», — передает НСН сообщения местных журналистов. На опубликованной с места событий видеозаписи видны силуэты судов, охваченных черным дымом.

Впоследствии телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что танкер Front Altair «полностью затонул» из-за попадания торпеды. Однако представитель норвежской компании-судовладельца опроверг эту информацию — танкер «горит, но пока держится на плаву».

Пятый флот США сообщает, что «корпус судна получил пробоину выше ватерлинии по правому борту» в результате взрыва магнитной мины. Второе же судно было поражено торпедой. Британский Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Королевского флота, заявил, что проводит расследование, не сообщая деталей.

СМИ Ирана также сообщают о взрывах на танкерах Front Altair и Kokuka Courageous (шел под флагом Панамы). Причины инцидента не уточнялись.

Впоследствии иранское новостное агентство IRNA сообщило, что «власти Ирана спасли 44 члена экипажа и доставили их в порт Джаск». Операцию проводили сотрудники поисково-спасательного центра из провинции Хормозган, отмечается в сообщении.

Точное число человек, находившихся на бортах танкеров, не уточняется. При этом, согласно официальным данным, пострадавших в результате торпедной атаки нет. Один танкер сел на мель.

Пятый флот ВМС США ранее сообщал, что «в курсе нападения на танкеры», однако более детальной информацией пока не располагает. Впоследствии, по данным американских СМИ, корабли флота начали оказывать помощь в поисково-спасательной операции.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что «неизвестно, кто атаковал танкеры, но все указывает на Иран».

В середине мая телеканал Al Mayadeen сообщал об еще одной атаке на танкеры в порту Фуджейра в ОАЭ. Пресс-служба властей эмирата опровергла эти сведения. «Движение судов в порту осуществляется в обычном режиме», — подчеркнули местные власти. Кроме того, пресс-служба эмирата призвала прессу опираться на официальные источники информации.

«Фейк» о пожаре на нефтяных танкерах был опубликован в разгар международного кризиса в Персидском заливе, на другом берегу которого лежит Иран. Как заявил 6 мая советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, Пентагон направил в регион авианосец с оперативной группой бомбардировщиков, готовые «безжалостно применить силу» против Ирана.

Он также добавил, что США посылают «ясный и безошибочный сигнал» Тегерану. Вашингтон ответит на «нападение» на интересы США и их союзников, подчеркнул Болтон. Кроме того, Штаты развернут на Ближнем Востоке зенитно-ракетный комплекс Patriot и десантный корабль USS Arlington на фоне обострившихся отношений с Исламской республикой.

Рост напряжения вокруг Персидского залива может быть напрямую связан с тем, что в начале мая власти Ирана заявили о частичном прекращении со своей стороны соблюдения условий ядерной сделки. Решение было принято иранскими властями после того, как Вашингтон перешел к жесткому давлению, в том числе путем демонстрации военной силы в регионе. В Тегеране решили не соблюдать ограничения, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Кроме того, Исламская республика приостановила на два месяца продажу «ядерных» ресурсов.

Тегеран уточняет, что готов вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов. Речь идет о соглашении между Ираном, Германией Францией, Великобританией, Россией, Китаем и США, которое было заключено в 2015 году. По мнению наблюдателей, решение Ирана выйти из сделки «частично» говорит о том, что Тегеран сохраняет пространство для переговоров и не желает идти на конфронтацию с Америкой.

Международное сообщество опасается провокаций в кризисе между США и Ираном. Новый конфликт в Персидском заливе может привести к скачку цен на нефть — что уже произошло после санкций Вашингтона против иранской нефти.

Так США хотят изменить «дестабилизирующее поведение» Исламской республики, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

После торпедной атаки 13 июня цены на нефть также подскочили — почти на 3%.