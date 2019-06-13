«Зеленский — это катастрофа»: что говорят в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда ведут страну к катастрофе. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», обсуждая намерения новой администрации президента, передает ФАН.

«Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа», — заявил депутат.

Рабинович отметил, что желание Зеленского продолжать силовую операцию в Донбассе демонстрирует отсутствие прогресса. По словам парламентария, ему новый президент «очень нравится, может, даже больше, чем многим».

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Однако при этом Рабинович подчеркнул, что он хочет для Украины развития, а не «бесконечного 96-го квартала». Разрыв отношений с Россией станет для Украины катастрофическим и усугубит кризис в стране, добавил депутат.

«Нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, «швейцарией» Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом», — заявил Рабинович.

Депутат уже не в первый раз заявляет о важности российско-украинских связей — в первую очередь экономических. Еще в середине мая Вадим Рабинович отметил, что Украина останется «без помощи с Востока», если разорвет отношения с РФ.

Он добавил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ, при этом сохраняя хорошие связи с США и Западной Европой, передает НСН.

6 мая Рабинович в разговоре с журналистами выразил сомнение в способности Владимира Зеленского коренным образом изменить ситуацию в стране. «При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт», — заявил украинский парламентарий.

По словам Рабиновича, победа Зеленского над действующим президентом Украины Петром Порошенко — это уже сыгранная им «историческая роль». Теперь украинцы на выборах в Верховную раду должны «выбрать тех, кто вернет страну в нормальное экономическое русло», подчеркнул депутат.

Внеочередные выборы в Раду должны пройти 21 июля.

Позиция нового президента Украины по поводу Донбасса и отношений с Россией не сильно отличается от позиции его предшественника — Петра Порошенко. Бои на востоке Украины вспыхнули в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Донбасса, здесь началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей были вынуждены бежать в другие регионы Украины, Российскую Федерацию и страны Европы. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Зеленский, так же как и Порошенко, называет Россию агрессором и возлагают на Москву вину за гибель мирного населения и разрушение региона. При этом украинские силовики уже пять лет продолжают обстрелы мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский в отношении диалога с Россией настроен скептически. Вскоре после избрания новый президент Украины посетовал, что у бывших «братских народов» осталось очень мало общего.

«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что... из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница», — отметил политик в своем фейсбуке.

Он подчеркнул, что если Украине вернут контроль над каждым миллиметром с ее стороны, можно будет снова начать поиски «общего». Зеленский подчеркнул, что поиск компромисса возможен. «После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день», — подытожил новый украинский лидер.