«Компромат нужен»: что Трамп хочет от Путина

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил свое намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем саммите «большой двадцатки», который пройдет в Японии 28-29 июня.

«Я встречусь с Путиным на G20», — сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме 12 июня, в среду.

При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле до сих пор не получили от Вашингтона никаких предложений по подготовке к переговорам. Он добавил, что, поскольку американская сторона «ничего не инициировала», то Москва не готовит отдельную встречу.

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Это означает, что если диалог все же состоится, то он пойдет без участия руководителей ведомств с обеих сторон и будет представлять собой беседу президентов в формате «на ногах».

Однако даже такой разговор может быть важным: отношения двух стран сейчас находятся далеко не в лучшей форме.

В тот же день, когда Трамп подтвердил готовность к встрече с российским лидером, сам Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют. По его словам, отношения двух стран становятся «все хуже и хуже». Он также выразил надежду, что Россия и США смогут выйти на «какие-либо решения» после G20.

В разговоре с журналистами Трамп раскритиковал репортера Белого дома Эйприл Райан за крайнюю недоверчивость, сообщает Fox News. Она задала Трампу ряд вопросов, в том числе о России и Венесуэле, и поставила под сомнение уверенность главы Белого дома в его правоте. После этого, Райан спросила, будут ли с ним сотрудники службы безопасности, когда он будет встречаться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

«Думаю да, так будет проще, раз вы, люди, такие недоверчивые. Представляю, как бы вы хотели оказаться в этой комнате», — заявил Трамп.

В беседе с журналистами президент США вновь затронул тему России, когда журналисты спросили его, принял бы он компромат на соперников по предвыборной гонке от России или Китая, или бы оповестил ФБР. «Может быть, стоит сделать и то, и то», — сказал Трамп.

По его словам, он не видит «ничего плохого» в том, чтобы ознакомится с предложенной информацией. Он также добавил, что ему стоит «выслушать» иностранных информаторов.

В то же время Трамп сам уже становился объектом компрометирующей информации, подготовленной иностранными гражданами. Кроме того, Трампа подозревали в сговоре с Москвой во время избирательной кампании 2016 года.

Недавно опубликованный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал «российское дело», не обнаружил каких-либо связей команды Трампа и Кремля на президентских выборах.

Трамп разрешил генпрокурору Уильяму Барру рассекречивать любую информацию из дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Информацию о соответствующем указе Трампа опубликовала в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В документе, в частности, говорится, что к расследованию слежки в предвыборном офисе Трампа в 2016 году подключатся американские спецслужбы. В документе подчеркивается, что он направлен на то, чтобы предоставить жителям США всю «правду» о «российском деле», а также о действиях, которые были предприняты для его расследования.

Несмотря на уверенность Трампа в своих силах, большинство жителей США на президентских выборах 2020 года поддержали бы сенатора-демократа Берни Сандерса или бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, нежели самого Трампа.

Согласно опросу, 44% респондентов отдали бы свои голоса за Байдена, в то время как за Трампа проголосовали бы только 33%, сообщает Politico. Кроме того, согласно второму опросу, Сандерса бы поддержали 42% опрошенных, а Трампа — 32%.

Причем в обоих вопросах около 25% американцев не смогли дать четкого ответа. В опросе Politico приняли участие 1991 респондента. Погрешность составляет 2%.