«Все восстановим»: Путин рассказал об отношениях с Украиной

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отношения между РФ и Украиной будут восстановлены. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «МИР».

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — отметил Путин.

По словам президента, он надеется на энергичные действия новых властей Украины как в области решения внутренних проблем страны, так и на внешнеполитическом направлении — восстанавлениии отношений с Россией.

Реклама

Путин также выразил надежду, что Киев не будет обращаться к «русофобским идеям», объясняя внутренние проблемы Украины, передает НСН.

Наконец, президент России отметил, что старые украинские элиты стремились, в первую очередь, к личному обогащению, не особо интересуясь судьбой своей страны.

Помимо этого президент предположил, что у прошлой украинской администрации особая любовь к Западу возникла из-за того, что все ее сбережения хранятся за рубежом.

«[Это люди], которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили, прежде всего, личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю», — подчеркнул Путин.

Он надеется также, что новое украинское руководство «лишено таких ограничений».

Кроме того, российский лидер пожелал Владимиру Зеленскому, чтобы его «адаптация» на посту президента Украины прошла «достаточно быстро». Судить же сейчас о деятельности Зеленского невозможно, отметил Путин, поскольку украинский лидер еще ничего не успел сделать.

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин выразил надежду, что ему удастся когда-нибудь познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер», — сказал президент РФ.

В зале засмеялись и начали аплодировать. Путин с улыбкой заметил, что говорит совершенно серьезно, передает ФАН.

«Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — продолжил лидер российского государства. По его мнению, чтобы играть, нужен талант, а для того, чтобы «заниматься государственными делами, нужны другие качества».

Тем не менее, говорить о встрече Путина и Зеленского пока преждевременно, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Оттуда [из Киева] звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — отметил министр.

Пока у Зеленского действительно нет четкой позиции по урегулированию в Донбассе, а, следовательно, и по переговорам с РФ, которая является гарантом мирных договоренностей.

Ранее новый украинский президент говорил о необходимости провести референдум о формате переговоров с Россией по вопросу Донбасса, но затем отказался от этой идеи. В Кремле, между тем, подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и переговоры нужно вести непосредственно с руководством непризнанных республик. Это, к слову, подразумевают минские соглашения, однако Киев систематически уклоняется выполнять политическую часть своих обязательств, на что неоднократно указывала Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо понимание, что Киев готов выполнять минские договоренности.

По его словам, разговоры о проблеме невыполнения минских договоренностей возобновились с приходом к власти на Украине нового президента. Представитель Кремля отметил, что необходимость в переговорах по урегулированию в Донбассе существует, в том числе в переговорах в «нормандском формате».

«Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо <...>, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», — сказал Песков.

Кроме того, Владимир Зеленский, еще будучи кандидатом на пост президента, заявлял, что переговоры с Владимиром Путиным возможны только после «возвращения» российскими властями Крыма под флаг Украины. Российский президент неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт исторически раз и навсегда». Полуостров вошел в состав РФ на правах субъекта федерации в марте 2014 года по итогам общенародного референдума.