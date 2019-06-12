«Большой сосед»: почему Берлин хочет сотрудничества с Москвой

В Германии считают, что необходимо сотрудничать с Россией и поддерживать с ней отношения. Об этом сказала глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбуаэр во время выступления на конференции в Берлине, передает РИА «Новости».

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«Даже во времена холодной войны мы всегда поддерживали контакты с тогдашним СССР. Я считаю это правильным. С моей точки зрения, это совершенно не предосудительно, если премьер-министр — неважно, из какого политического лагеря, — также принимает участие в конференциях в России и встречается с российским президентом. Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать ее», — отметила Крамп-Карренбуаэр.

Она добавила, что поэтому необходимо «сделать целью политики сотрудничество и поддержание отношений, которые в идеальном случае могли бы опираться на отказ России от попыток дестабилизации своих ближайших соседей, а также ЕС в целом разными способами, чтобы компенсировать свою внутриполитическую слабость». Это, как отметила глава правящей партии, также в интересах Германии.

По ее словам, так как «договоры всегда лучше других альтернатив», то отношения с Россией нужно строить.

Тем не менее, Германии «необходима сегодня ясная позиция и последовательность, четкий сигнал о том, что мы в состоянии и в любом случае хотим защитить себя против влияния, против попыток нас дестабилизировать», заявила Аннегрет Крамп-Карренбуаэр.

В ответ на это заявление последовала реакция со стороны России. Так, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил RT, что двойственность ее высказываний характерна для системных ервопейских политиков.

«Это заявление плоть от плоти системного европейского политика, который с одной стороны находится под влиянием европейского бизнеса, вынужден учитывать его интересы, а с другой стороны, вынужден учитывать давление заокеанского партнёра», — считает собеседник СМИ.

Он обратил внимание, что немецкий политик угодила, как европейскому бизнесу, для которого напряжённость между Россией и Западом является вопросом денег и больших убытков, так и США. «В сторону той части европейской элиты, которая заинтересована на сотрудничество с США, делается другой реверанс про дестабилизирующее влияние России: и нашим, и вашим, все интересы учтены», — заключил аналитик.

Ранее во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин провел встречу с премьером немецкой земли Саксония Михаэлем Кречмером (ХДС), передает ТАСС.

Перед участием в форуме Кречмер (ХДС) он дал интервью агентству DPA, в котором призвал отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой.

«Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу», — выразил свое мнение политик. Он добавил, что санкции являются большой проблемой для экономики восточногерманских земель, в том числе Саксонии.

Он считает, что нормализация отношений с Россией — стратегическая цель. «В этой связи мы должны делать все для того, чтобы Россия придерживалась европейского курса, а не ориентировалась на Китай или Индию», — отметил немецкий представитель.

«У нас многолетние отношения, нас также связывает энергетическое партнерство с надежными поставками сырья. Когда имеешь хорошие экономические отношения и находишься в постоянном обмене мнениями, то намного лучше решаются и существующие разногласия в политической сфере», — утверждает премьер-министр. При этом он отметил, что западные страны ФРГ больше ориентированы на сотрудничество с США.

Кроме того, в интервью политик выступил за реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». «Моя позиция ясная --это важный проект, который непременно нужно реализовать», — выразил свое мнение Кречмер.

«Если мы будем сообща использовать ресурсы, то это даст возможность избежать эскалации конфликтов. Аргумент, что Запад из-за «Северного потока — 2» впадает в зависимость, неверный. Об этом не может идти речь», — считает премьер-министр Саксонии.

В ответ на призыв к отмене санкций его раскритиковали в ФРГ на следующий день, 8 июня.

«Экономические санкции были реакцией на противоречащие международному праву действия российского правительства в Крыму и на востоке Украины», — сказала глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью газете Bild am Sonntag, передает ТАСС.

Она отметила, что до тех пор, пока российские действия в Крыму и на востоке Украины не изменятся, «не будет пространства для изменения в сфере экономического сотрудничества [с Россией]».

Кроме того, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал премьер-министру Саксонии сменить своего внешнеполитического советника. «Господин премьер, у вас есть внешнеполитический советник? Если да, то немедленно увольте его», — написал Ишингер в твиттере. Он добавил, что МИД ФРГ может помочь ему новоого специалиста на эту должность.