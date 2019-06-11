Зеленский против Рады: кто одержал верх в суде

11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

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Свой вердикт КС должен вынести не позднее 29 июня. Однако представитель президента в суде Федор Вениславский выразил надежду, что решение будет вынесено как можно раньше.

Заседание продлилось более восьми часов.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании заявил, что его решение полностью соответствует конституции. И отметил, что рейтинг доверия граждан к Раде упал до 4%.

«Надеюсь, вы примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно», — сказал президент.

После чего покинул зал суда, чтобы, как он пояснил, его не обвинили в давлении на судей.

В КС обратились 62 депутата, которые считают, что указ Зеленского неконституционен, так как президент не может заявить об отсутствии или же наличии коалиции.

Именно факт наличия парламентского большинства, дата его создания и вопрос, кто может состоять в коалиции, стал главным предметом разбирательства.

Позиция президента не изменилась, ее отстаивал в суде представитель Зеленского Федор Вениславский. 29 марта 2016 года из коалиции вышла Радикальная партия. В феврале этого года «Батькивщина» и «Самопомощь» также покинули парламентское большинство.

Правящая коалиция должна состоять из не менее чем 226 депутатов. Депутат от «Народного фронта» Игорь Алексеев настаивал, что на протяжении последних трех лет парламентское большинство насчитывало более 226 членов, так как в него входили внефракционные депутаты. Именно это утверждение стало предметом для спора между сторонами. Представитель Зеленского уверен, что в коалицию могут входить только фракции.

Вообще Вениславскому пришлось сложнее, чем остальным участникам процесса. Он в одиночку отбивался от вопросов судей и депутатов на протяжении почти двух часов. Представитель Зеленского защищал позицию президента, а также задавал встречные вопросы депутатам Рады.

Однако ему удалось не все. Когда речь снова зашла о том, кто может входить в коалицию, депутат от Радикальной партии Олег Куприенко спросил, подтверждает ли Вениславский, что изначально в коалиции состояли 302 депутата, на что он ответил утвердительно. Затем Куприенко заявил, что, если посчитать только членов фракций, то будет 288 депутатов, выходит, что остальные 14 — внефракционные депутаты.

Вениславский ответил, что в коалиции было все же 288 членов, однако его перебил судья и показал письмо Владимира Зеленского, в котором президент указывает, что в коалиции состояли 302 депутата. Выходит, что глава государства сам признает, что внефракционные депутаты были членами коалиции.

Затем Вениславский заявил, что после выхода партии Ляшко коалиционный договор утратил силу, в связи с чем необходимо было заключить новый, хотя общая численность большинства после выхода партии и насчитывала 227 человек.

К слову, судья не раз подчеркнул, что КС так и не получил список депутатов, входящих в парламентское большинство.

Еще одним немаловажным аспектом этого дела стал вопрос, должен ли был Зеленский перечислить основания, на которых он распускает Верховную раду. В своем представлении глава государства указал только на конкретные статьи конституции, а не на факты, которые дают ему право досрочно распускать парламент.

На это в ходе сегодняшнего заседания также не раз обращали внимание судьи и депутаты Рады. «Президент исходил из общепринятого факта» об отсутствии коалиции, заявил представитель Зеленского в КС.

Ожидаемо дискуссия развернулась вокруг вопроса, что парламент, несмотря на возможное отсутствие большинства, функционировал и принимал решения.

Непонятно также — если коалиции не было с 2016 года, то назначения премьер-министра и кабмина были вовсе незаконными, так как представления на назначения может сделать исключительно коалиция депутатских фракций. Этот вопрос также поднимался в ходе сегодняшнего заседания.

В целом, в деле очень много юридических тонкостей, разрешить которые и должен конституционный суд Украины. Например, Вениславский спорил с депутатами о том, является ли коалиционное соглашение правовым документом.

Именно поэтому прогнозировать, чем завершится этот процесс и какой вердикт вынесет суд, невозможно.

Многие украинские журналисты заявляют, что экс-президент Петр Порошенко сумел получить влияние над большинством судей. Впрочем, не стоит также отметать и тот факт, что решение КС не в пользу Зеленского может повлечь за собой новую волну протестов по всей Украине.