Новая эра Казахстана: как Токаев стал президентом

В Казахстане подвели итоги президентских выборов, которые прошли 9 июня. На них ожидаемо победил Касым-Жомарт Токаев (70,96% избирателей голосовали за него) — он являет собой преемственность политического курса первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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Достаточно неожиданный результат показал оппозиционный кандидат Амиржан Косанов, который набрал 16,23%. На третьем месте — Дания Еспаева (5,05%), она стала первой женщиной, претендовавшей на пост главы Казахстана.

Результат Токаева, безусловно, высокий, однако этот показатель достаточно неординарен для этого государства. На выборах в 2015 году Назарбаев одержал победу с 97,75% голосами, а ближайший соперник Назарбаева – коммунист — получил на тех выборах чуть больше 1%.

Сейчас же оппозиционный кандидат не только оказался зарегистрированным, но и стал вторым с внушительным результатом, который казался немыслимым для оппозиции во времена руководства Назарбаева.

Итоговая явка на выборах главы Казахстана составила 77,5% — почти на 20% меньше, чем в прошлую избирательную кампанию.

Президентов бывших не бывает

В день выборов корреспондент «Газеты.Ru» побывал на участках, где голосовали Токаев, Назарбаев, Еспаева и Косанов. Атмосфера на каждом из них отличалась.

Токаев пришел на участок в театр оперы и балета «Астана-Оперу», построенный в 2013 году. В богато убранных интерьерах президент на глазах у журналистов довольно быстро в одиночку прошел к урне. Так же быстро он опустил бюллетень. На участке практически не было видно других голосующих. После этого политик выступил с заявлением на трех языках: русском, казахском, английском. Дипломат и в прошлом замгенсека ООН использовал довольно отточенные формулировки.

День голосования он назвал «историческим», а сами выборы — «соревнованием программ».

Он призвал всех проявлять гражданскую активность и голосовать за будущее. После этого Токаев стремительно покинул избирательный участок.

Патриарх казахстанской политики Назарбаев голосовал через час во Дворце школьников. И было видно, что во многом именно он остается безусловным главным политическим лидером Казахстана. Как только он появился в здании, его сразу окружила толпа журналистов, присутствующих политиков и просто избирателей. За своим бюллетенем экс-президент шел медленно, с остановками. На ходу здороваясь с людьми.

Кстати, перед приходом Назарбаева на улице стояла его дочь, нынешняя председатель сената Дарига Назарбаева. Часть экспертов пророчит ей президентское будущее, когда истечет президентский срок Токаева.

От Азии к Европе

На этом фоне атмосфера на участках, где голосовали Еспаева и Косанов, была более свободной. Они оба голосовали в простых школах. Перед входами дети играли на домбрах. Первая женщина-кандидат в президенты пришла в сопровождении пожилой дамы — матери своей коллеги. Сама Еспаева — депутат парламента и в прошлом работник банковской сферы — сирота. Ее партию «Ак жол» можно отнести к системной оппозиции.

Казахстанцы говорят, что представители партии критикуют правительство за экономические просчеты, но довольно умеренно. Кандидат заявила, что представляет женщин, интеллигенцию и предпринимателей.

«Мое выдвижение является реформой. Это большой шаг», — Еспаева активно разыгрывала женскую карту.

Косанов был самым радикальным оппозиционным кандидатом на этих выборах. Он выступает — ни много ни мало — за новую конституцию Казахстана, которая должна привести к «реальной многопартийности». В интервью газете The Astana Times он, в частности, говорил, что республика должна уйти от советского прошлого и двигаться к европейским стандартам.

«К сожалению, постсоветские страны, включая Россию, не лучший пример для нас в плане экономики, социальной сферы и прогресса», — говорил кандидат. Также Косанов заявлял о возможностях для молодежи, критиковал «олигархов», посадивших страну на «нефтяную иглу», и предложил создать реестр профессий, требующих знания казахского языка. Сам он двуязычен — как журналист, писал на русском и казахском.

Уже по его приходу на участок было понятно, что поддержка у него есть.

С момента появления его окружили сторонники, желающие сфотографироваться. Косанов был с женой Розой и подчеркнул в беседе с журналистами, что она мать его троих детей. С визуальной точки зрения, его приход как часть кампании выглядел идеально. Людей, безусловно, было меньше, чем на участке, где голосовал Назарбаев, но они эмоционально и тепло его встречали. В разговоре с журналистами политик упирал на то, что он уверен как минимум во втором туре, хоть и посетовал, что оппозиция на выборах не объединилась, чтобы показать власти «мускулы». Особенный урон его результату, по мнению Косанову, могут нанести «бойкотчики», те, кто призывает не идти на выборы.

На вопрос, за кого он проголосовал, Косанов заявил: «За победу народу Казахстана!» Его ответ потонул в громких аплодисментах. На выходе он заявил, что пока выборная кампания прошла без эксцессов, но ключевое — это подсчет голосов. «Чем честнее будут выборы, тем увереннее будет себя чувствовать будущий президент», — пояснил политик. Покидая участок, словно вспомнив, он добавил: «Чтобы потом СМИ не говорили, что я этого не сказал, я выступаю за освобождение всех политических заключенных».

На участке с Косановым корреспондент «Газеты.Ru» поговорил с пожилой женщиной. Она не хотела отвечать, за кого проголосовала, лишь тихо отвечала, что

хочет хорошего будущего для своих внуков: «Мы уже свой рубеж прожили, хотим, чтобы лучше было для детей».

По ее словам, сама она на жизнь не жалуется, но уверенности в будущем ее детей у нее нет. Агитацию Косанова она похвалила, но сказала, что время покажет.

Молодежь наблюдает, оппозиция митингует

На этих выборах эксперты отмечают активное участие в выборах наблюдателей. Молодая девушка Улжан работала наблюдателем от кандидата Косанова и ответственно подошла к своим функциям. В разговоре с «Газетой.Ru» она рассказала, что раньше была членом комиссии, видела, какие нарушения допускаются, и в этот раз решила пойти наблюдателем, чтобы «ни один голос не пропал». Поддержку оппозиционного кандидата она объясняет тем, что хочет многопартийности и чтобы власть обращала внимание на людей.

В пример она приводит ситуацию с переименованием столицы. Нынешний Нур-Султан еще недавно был Астаной.

«Пусть будет несколько партий в парламенте, и они спорят по этому вопросу. Пусть одни за переименование, а другие — против. А не так, чтобы ты проснулся, а город называется по-другому»,

— говорит она.

Сделала она несколько замечаний о ходе голосования — в частности, указала на заграждение обзора наблюдателям и пару попыток зарегистрировать избирателей без документов. Также, по ее словам, наблюдатели остановили нескольких людей, которые пытались унести с собой бюллетень. Улжан имеет высшее юридическое образование, но работает переводчиком с русского.

Однако особенных жалоб на процесс волеизъявления граждан не было. Координатор группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ, вице-спикер Госдумы РФ Неверов заявил, что наблюдатели ОДКБ не зафиксировали каких-то серьезных нарушений.

«Со всеми наблюдателями общаемся, серьезных замечаний не высказано. Были замечания по поводу вхождения в кабинку двух человек. Есть замечания по поводу неопломбированных урн, но они опечатаны. По закону Казахстана, урна может быть либо опечатана, либо опломбирована», — заявил российский депутат.

Однако этот позитив был омрачен жестким разгоном митингов в Нур-Султане и Алма-Ате. Они были не так многочисленны, но по официальной информации, задержали около 500 человек. В столице Казахстана протестная акция состоялась у Дворца молодежи. Протестующие выступали против выборов и политической системы в целом. Они не хотят того транзита власти, который намечен в республике, и не верят в выборы. Интернет был наводнен видео с довольно жесткими задержаниями протестующих. На одном из опубликованных роликов человек лежит без сознания, а рядом с ним — окружившие его правоохранителей.

Корреспондент «Газеты.Ru» видел, как полиция оттесняла протестующих от места сбора. На многочисленных автобусах было свезено довольно большое количество полицейских.

Будущее кандидатов

Для оппозиционера Косанова столь высокий результат — это заявка на будущее в казахстанской политике. Выборная палата парламента — Меджлис — большей частью выбирается по партийным спискам. Проходной барьер составляет 7%. Фактически своим результатом Косанов преодолевает этот барьер вдвое. На последних выборах в 2016 году, помимо пропрезидентской партии «Нур Отан», барьер смогли преодолеть только «Ак Жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана. При этом до 8% ни одна из них не дотянулась.

Токаеву в качестве президента фактически предстоит иметь дело с уже неоднородным в политическом плане обществом. Фактически он действительно становится транзитным лидером.

Тем временем, СМИ Казахстана большое внимание по-прежнему уделяют Дариге Назарбаевой. В прошлую пятницу в популярной газете «Казахстанская правда» вышла большая статья о заседании парламента. В частности, там шла речь об отчете правительства. Токаев упомянут в статье только один раз. В отличие от Назарбаевой, которой автор статьи посвятил значительную часть текста. В частности, отметил, как она поднимает перед правительством «проблемные вопросы».